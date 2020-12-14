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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10334103351033610337>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:34

  airmax78 написав:Да не уедут, обсуждали ж уже. Не смогут они уже себе выстроить тот уровень жизни к которому привыкли в Украине.

Поки терпляче справляються
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:36

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Да не уедут, обсуждали ж уже. Не смогут они уже себе выстроить тот уровень жизни к которому привыкли в Украине.

Поки терпляче справляються

Ніт. Страждають. Дехто вже повернувся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:43

:shock:
  reus написав:СВІТОВИЙ БАНК РОЗПОВІВ, НАСКІЛЬКИ ЗБІДНІЮТЬ УКРАЇНЦІ
до війни бідними були лише 2% населення України.

до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

https://socportal.info/ua/news/vsemirny ... ukraintcy/
Це для тих хто вагається, продавати чи купувати. Навіть якщо квартира вціліє, то потенційних покупців зменшиться у багато разів. Так що мені, мабуть повезло, що Макс зняв з продажу свою квіточку. Варіантів буде більше і ціни будуть меншими.

Все это фигня на постном масле, а не аналитика.
Кто-нибудь в здравом уме поверит, что у нас в прошлом году был уровень бедности 2%? В стране, где треть населения сидело на субсидии?
Если бред звучит уже с базовых цифр, кто поверит в адекватность прогноза))).
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:55

  pesikot написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, досить нагнітати. Народ-переможець:
а) не може бути бідним;
б) не може масово тікати з своєї країни.
Ми будемо багаті (с)


а мы? (из анекдота про большевиков)

А вам какая печаль из USA ?
На вопрощающего из того анекдота, вы ни фига не похожи :)


Тут как-бы не во мне дело.
Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего.
Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения.
Я своих не скрываю.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 21:59

  rjkz написав:
Тут как-бы не во мне дело.
Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего.
Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения.
Я своих не скрываю.


Говорят тактическим яо бахнут.
Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки.
Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ?
Виза канадская на три года есть
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:17

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Тут как-бы не во мне дело.
Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего.
Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения.
Я своих не скрываю.


Говорят тактическим яо бахнут.
Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки.
Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ?
Виза канадская на три года есть

Тебе то что угрожает?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:19

  rjkz написав:Тут как-бы не во мне дело.
Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего.
Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения.
Я своих не скрываю.

На долгосроке будете выходить из КРЖН? Или оставить как есть?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:30

  antey1969 написав::shock:
  reus написав:СВІТОВИЙ БАНК РОЗПОВІВ, НАСКІЛЬКИ ЗБІДНІЮТЬ УКРАЇНЦІ
до війни бідними були лише 2% населення України.

до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

https://socportal.info/ua/news/vsemirny ... ukraintcy/
Це для тих хто вагається, продавати чи купувати. Навіть якщо квартира вціліє, то потенційних покупців зменшиться у багато разів. Так що мені, мабуть повезло, що Макс зняв з продажу свою квіточку. Варіантів буде більше і ціни будуть меншими.

Все это фигня на постном масле, а не аналитика.
Кто-нибудь в здравом уме поверит, что у нас в прошлом году был уровень бедности 2%? В стране, где треть населения сидело на субсидии?
Если бред звучит уже с базовых цифр, кто поверит в адекватность прогноза))).

Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:43

  Хомякоид написав:
Говорят тактическим яо бахнут.
Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки.
Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ?
Виза канадская на три года есть

Говорят бахнут аж 7 ноября.
У Макса полно времени.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:47

  UA написав:
  Хомякоид написав:
Говорят тактическим яо бахнут.
Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки.
Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ?
Виза канадская на три года есть

Говорят бахнут аж 7 ноября.
У Макса полно времени.

Что Вы сеете панику! Не бахнут, иначе не было б мобилизации в московии. Во всяком случае не в ближайшем будущем.
reus
 
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