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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10334103351033610337

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:48

  reus написав:Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.

Уровень бедности, естественно, возрастет, но здесь вопрос не в обнищании населения в результате войны - это ни для кого не секрет.
Просто цифры даже на уровень пальцем в небо не тянут
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:00

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Тут как-бы не во мне дело.
Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего.
Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения.
Я своих не скрываю.


Говорят тактическим яо бахнут.
Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки.
Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ?
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В Канаду тикать - однозначно
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:03

  antey1969 написав:
  reus написав:Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.

Уровень бедности, естественно возрастет, но здесь вопрос не в обнищании населения в результате войны - это ни для кого не секрет.
Просто цифры даже на уровень пальцем в небо не тянут

Я не знаю, может он обкурился, когда давал интервью :D Но с учетом того, что 50% бюджета государство потратит на оборонку https://hromadske.ua/ru/posts/sotni-pog ... cii-goroda
Офіційне безробіття у 2022 р. сягнуло 35%, реальне, думаю, що більше
https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/29/689786/
К сожалению, ничего хорошего в экономическом плане нас не ждет, а 2023 г. будет оч. тяжелым.
Востаннє редагувалось reus в Нед 16 жов, 2022 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:03

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Тут как-бы не во мне дело.
Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего.
Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения.
Я своих не скрываю.


Говорят тактическим яо бахнут.
Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки.
Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ?
Виза канадская на три года есть

В Канаду тикать - однозначно

С банками тунца,со всеми.
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:04

  reus написав:Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.

Бідних вже стало менше. Багато виїхали з країни і стали проблемой соціальних служб інших країн.
airmax78
 
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  #<1 ... 10334103351033610337
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