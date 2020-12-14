Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.
Уровень бедности, естественно, возрастет, но здесь вопрос не в обнищании населения в результате войны - это ни для кого не секрет. Просто цифры даже на уровень пальцем в небо не тянут
rjkz написав: Тут как-бы не во мне дело. Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего. Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения. Я своих не скрываю.
Говорят тактическим яо бахнут. Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки. Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ? Виза канадская на три года есть
reus написав:Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.
Уровень бедности, естественно возрастет, но здесь вопрос не в обнищании населения в результате войны - это ни для кого не секрет. Просто цифры даже на уровень пальцем в небо не тянут
rjkz написав: Тут как-бы не во мне дело. Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего. Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения. Я своих не скрываю.
Говорят тактическим яо бахнут. Купил 100 банок тунца и 10 кг. гречки. Или кидать все нафиг и дергать в Канаду ? Виза канадская на три года есть
reus написав:Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.
Бідних вже стало менше. Багато незамтжних українців виїхали з країни і стали проблемой соціальних служб інших країн.