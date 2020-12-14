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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10334103351033610337

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:12

  airmax78 написав:
  reus написав:Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.

Знизиться однозначно. Багато незаможних виїхало з країни і стали проблемой соціальних служб інших країн.

Звісно, що рівень бідності зменшиться, залишаться тільки покупці вашої квіточки, ціна в злетить.
Востаннє редагувалось reus в Нед 16 жов, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:22

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.

Знизиться однозначно. Багато незаможних виїхало з країни і стали проблемой соціальних служб інших країн.

Звісно, що рівень бідності зменшиться, залишаться тільки покупці вашої квіточки, ціна в злетить.

Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:25

Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

З цією тезою повністю згоден,але щодо заможних народів-переможців, то не завжди це так. Якщо порівнювати радянських переможців з німецькими, або японськими переможеними то результат самі знаєте. Звісно, що ми набагато більше цивілізовані, ніж московіти, але поки списувати кредити нам ніхто не збирається, а без цього нам буде тяжко.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:38

  airmax78 написав:Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.

Да ладно.
Мне кажется, что с его стороны идет просто аттракцион невиданной щедрости.
На его месте другой бы вообще требовал продать в кредит с выплатой равными долями в течение тридцати лет.
А раз у Украины всеми признанное европейское будущее, то и процент по кредиту должен быть соответствующим: 5-6% годовых в гривне будут в самый раз.
И это еще от души - 5-6% годовых в Европе на дороге не валяются.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:47

  airmax78 написав:Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
Якщо Ви би зі мною б мали справи, то у вас відпали останні сумніви в тому, що я здатен тільки давати. От посудіть самі, я вам валюту, за яку можна придбати свою мрію у будь-якій країні світу! А ви мені квіточку, яка може замерзнути взимку, або в неї можуть влучити ракетою, то хто з нас благодійник?
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