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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 жов, 2022 23:12
airmax78 написав: reus написав:
Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.
Знизиться однозначно. Багато незаможних виїхало з країни і стали проблемой соціальних служб інших країн.
Звісно, що рівень бідності зменшиться, залишаться тільки покупці вашої квіточки, ціна в злетить.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 16 жов, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:22
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.
Знизиться однозначно. Багато незаможних виїхало з країни і стали проблемой соціальних служб інших країн.
Звісно, що рівень бідності зменшиться, залишаться тільки покупці вашої квіточки, ціна в злетить.
Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:25
Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:36
З цією тезою повністю згоден
airmax78 написав:
Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець.
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
,але щодо заможних народів-переможців, то не завжди це так. Якщо порівнювати радянських переможців з німецькими, або японськими переможеними то результат самі знаєте. Звісно, що ми набагато більше цивілізовані, ніж московіти, але поки списувати кредити нам ніхто не збирається, а без цього нам буде тяжко.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:38
airmax78 написав:
Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
Да ладно.
Мне кажется, что с его стороны идет просто аттракцион невиданной щедрости.
На его месте другой бы вообще требовал продать в кредит с выплатой равными долями в течение тридцати лет.
А раз у Украины всеми признанное европейское будущее, то и процент по кредиту должен быть соответствующим: 5-6% годовых в гривне будут в самый раз.
И это еще от души - 5-6% годовых в Европе на дороге не валяются.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:47
airmax78 написав:
Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
Якщо Ви би зі мною б мали справи, то у вас відпали останні сумніви в тому, що я здатен тільки давати. От посудіть самі, я вам валюту, за яку можна придбати свою мрію у будь-якій країні світу! А ви мені квіточку, яка може замерзнути взимку, або в неї можуть влучити ракетою, то хто з нас благодійник?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 01:15
reus написав: airmax78 написав:
Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
Якщо Ви би зі мною б мали справи, то у вас відпали останні сумніви в тому, що я здатен тільки давати.
У Вас є слушна нагода це довести: просто додайте нещасні 200к ойро до своєї ціни.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 01:22
reus написав:
З цією тезою повністю згоден
airmax78 написав:
Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець.
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
,але щодо заможних народів-переможців, то не завжди це так. Якщо порівнювати радянських переможців з німецькими, або японськими переможеними то результат самі знаєте. Звісно, що ми набагато більше цивілізовані, ніж московіти, але поки списувати кредити нам ніхто не збирається, а без цього нам буде тяжко.
Невірні виводи: на момент закінчення війни німці не були багаті, вони були дуже бідні і країна в руїнах, і репарації. Вони стали багатшими за нас тому, що планували, жили по средствам, багато працювали, мало жерли. До сих пір основна їжа картопля, хліб, макарони- єто отголоски войни. Наши в шоке!!!
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