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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 жов, 2022 23:12
airmax78 написав: reus написав:
Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.
Знизиться однозначно. Багато незаможних виїхало з країни і стали проблемой соціальних служб інших країн.
Звісно, що рівень бідності зменшиться, залишаться тільки покупці вашої квіточки, ціна в злетить.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 16 жов, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:22
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.
Знизиться однозначно. Багато незаможних виїхало з країни і стали проблемой соціальних служб інших країн.
Звісно, що рівень бідності зменшиться, залишаться тільки покупці вашої квіточки, ціна в злетить.
Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:25
Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:36
З цією тезою повністю згоден
airmax78 написав:
Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець.
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
,але щодо заможних народів-переможців, то не завжди це так. Якщо порівнювати радянських переможців з німецькими, або японськими переможеними то результат самі знаєте. Звісно, що ми набагато більше цивілізовані, ніж московіти, але поки списувати кредити нам ніхто не збирається, а без цього нам буде тяжко.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:38
airmax78 написав:
Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
Да ладно.
Мне кажется, что с его стороны идет просто аттракцион невиданной щедрости.
На его месте другой бы вообще требовал продать в кредит с выплатой равными долями в течение тридцати лет.
А раз у Украины всеми признанное европейское будущее, то и процент по кредиту должен быть соответствующим: 5-6% годовых в гривне будут в самый раз.
И это еще от души - 5-6% годовых в Европе на дороге не валяются.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:47
airmax78 написав:
Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
Якщо Ви би зі мною б мали справи, то у вас відпали останні сумніви в тому, що я здатен тільки давати. От посудіть самі, я вам валюту, за яку можна придбати свою мрію у будь-якій країні світу! А ви мені квіточку, яка може замерзнути взимку, або в неї можуть влучити ракетою, то хто з нас благодійник?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 01:15
reus написав: airmax78 написав:
Цікаво, що пан Реус все це прекрасно розуміє, але не припиняє спроб мене пограбувати.
Якщо Ви би зі мною б мали справи, то у вас відпали останні сумніви в тому, що я здатен тільки давати.
У Вас є слушна нагода це довести: просто додайте нещасні 200к ойро до своєї ціни.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 01:22
reus написав:
З цією тезою повністю згоден
airmax78 написав:
Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець.
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
,але щодо заможних народів-переможців, то не завжди це так. Якщо порівнювати радянських переможців з німецькими, або японськими переможеними то результат самі знаєте. Звісно, що ми набагато більше цивілізовані, ніж московіти, але поки списувати кредити нам ніхто не збирається, а без цього нам буде тяжко.
Невірні виводи: на момент закінчення війни німці не були багаті, вони були дуже бідні і країна в руїнах, і репарації. Вони стали багатшими за нас тому, що планували, жили по средствам, багато працювали, мало жерли. До сих пір основна їжа картопля, хліб, макарони- єто отголоски войни. Наши в шоке!!!
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Додано: Пон 17 жов, 2022 06:21
BIGor написав: rjkz написав:
Тут как-бы не во мне дело.
Не я пытаюсь продать прелесць рисуя радужные картины будушего.
Ну и понимать надо, что для Максима МЫ - это уже не он и украицы, ибо продавая предмет мечтаний всей своей жизни он однозначно демонстрирует свои намерения.
Я своих не скрываю.
На долгосроке будете выходить из КРЖН? Или оставить как есть?
На очень долгосроке может быть.
Это такая заначка на случай невысокой пенсии.
Реально, сейчас не вижу причин ДЛЯ МЕНЯ лично продавать.
Это ничего не решает.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 06:32
Макс. По Киеву прилеты. 49994 евро.
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