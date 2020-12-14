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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 07:36
airmax78 написав: reus написав:
Всі питання до регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі. Ну а якщо Ви вважаєте, що рівень бідності зменшиться у наступному році, або залишиться на тому ж рівні, то це ваше право. Доживемо до кінця 2023 р., побачимо. До речі на рахунок субсидій знаю де кілька НЕ добродіїв, які отримують субсидії від держави, в яких статки побільше, чим у мене. І щось мені підказує, що таких доволі багато. І тут питання не в відсотках, а в тенденції. Було багато бідних, стане нажаль, ще більше.
Бідних вже стало менше. Багато незаможних українців виїхали з країни і стали проблемой соціальних служб інших країн.
Теж так думаю. От який сенс країні від таких як я? На квартиру в Києві не заробив, на автомобіль не заробив. Неплатоспроможних поменшає - а процент "найуспішніших" виросте.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 07:37
airmax78 написав:
Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Як думаєте, після війни скільки населення країни буде і Києва?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 07:46
Investor_K написав:
По Киеву прилеты.
Не везе Шевченківському району.
До речі за всю війну попадає близько до тих кварталів, де ще 3 роки назад жив...
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