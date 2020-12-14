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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10335103361033710338

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 07:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Як думаєте, після війни скільки населення країни буде і Києва?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:24

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Як думаєте, після війни скільки населення країни буде і Києва?

3.5-4 млн. Більше, нажаль, Київ прийняти не зможе.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У высотки на Лобановского, пострадавшей в первые дни, появилась сестра поближе к ЯГ. Скрытые плинтуса вверх.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:3.5-4 млн. Більше, нажаль, Київ прийняти не зможе.


А вы оптимист
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:48

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Надежней тогда в стеклянной банке под грушей закопать с геометкой (выучить на память координаты).

Чем вам груша не геометка?


Якщо груша в добре знайомому вам місці, то якби да, але може буть ньюанс-спилять її нафіг на дрова, зараз це модно і по телеку постійно закликають готуватися до зими самотужки. Ось наприклад їздив нещодавно по гриби у Малинський район-ліс ріжуть як ніколи раніше. Три моїх найкращі грибні місця вирізали вщент-галявини від 200 до 1000+ метрів. І під пилку потрапляє не тільки грубе дерево а й "сірники" по 10-15 см товщиною. Населення що живе далеченько від лісу потроху пиляє що бачить поблизу-лісосмуги, чагарники в ярах тощо.
А коли робити те на своїй ділянці в населеному пункті, може хтось і підгледіти зі всіма наслідками.
Надійну "грушу" ще спробуй знайти! :mrgreen:
Востаннє редагувалось drevlyanin в Пон 17 жов, 2022 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всего 1,2 км от ЯГ
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 09:42

  BIGor написав:Всего 1,2 км от ЯГ

да,уже ближе
Мизантрóп
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