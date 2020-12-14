Як думаєте, після війни скільки населення країни буде і Києва?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 07:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Як думаєте, після війни скільки населення країни буде і Києва?
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:24
3.5-4 млн. Більше, нажаль, Київ прийняти не зможе.
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У высотки на Лобановского, пострадавшей в первые дни, появилась сестра поближе к ЯГ. Скрытые плинтуса вверх.
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:48
Якщо груша в добре знайомому вам місці, то якби да, але може буть ньюанс-спилять її нафіг на дрова, зараз це модно і по телеку постійно закликають готуватися до зими самотужки. Ось наприклад їздив нещодавно по гриби у Малинський район-ліс ріжуть як ніколи раніше. Три моїх найкращі грибні місця вирізали вщент-галявини від 200 до 1000+ метрів. І під пилку потрапляє не тільки грубе дерево а й "сірники" по 10-15 см товщиною. Населення що живе далеченько від лісу потроху пиляє що бачить поблизу-лісосмуги, чагарники в ярах тощо.
А коли робити те на своїй ділянці в населеному пункті, може хтось і підгледіти зі всіма наслідками.
Надійну "грушу" ще спробуй знайти!
Востаннє редагувалось drevlyanin в Пон 17 жов, 2022 08:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 жов, 2022 09:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Всего 1,2 км от ЯГ
Додано: Пон 17 жов, 2022 10:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Г13 начинает играть новыми, ярками красками, дополнительно увеличивая горечь от полтосика.
Додано: Пон 17 жов, 2022 10:15
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