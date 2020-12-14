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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 10:17
BIGor написав:
Теж так думаю. От який сенс країні від таких як я? На квартиру в Києві не заробив, на автомобіль не заробив.
Податків не платить
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:19
Andrey2512 написав: airmax78 написав:
3.5-4 млн. Більше, нажаль, Київ прийняти не зможе.
А вы оптимист
Я патріот. До того ж, до 24.02 в нас не було надії на прекрасне майбутнє. Країну все ще намагались затягнути в болото дружби з кацапотваринами. Зараз наше прекрасне майбутнє не бачить лише сліпий. Так, гинуть люди, руйнується інфраструктура (в більшості ще радянська), але з'явилась надія. Те, чого не було перші 22 роки незалежності і те що з'явилось, але почало вже зникати після 2014го.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:19
airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Совок после 2 мировой.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:20
airmax78 написав:
інфраструктура (в більшості ще радянська)
Її відбудують сучасною та модерновою.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:28
Ромасик написав: BIGor написав:
Теж так думаю. От який сенс країні від таких як я? На квартиру в Києві не заробив, на автомобіль не заробив.
Податків не платить
Податки поки плачу. Допомагаю країні податками.
До речі, все життя платив податки - що взамін?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:37
BIGor написав: Ромасик написав: BIGor написав:
Теж так думаю. От який сенс країні від таких як я? На квартиру в Києві не заробив, на автомобіль не заробив.
Податків не платить
Податки поки плачу. Допомагаю країні податками.
До речі, все життя платив податки - що взамін?
Ну в школу ходили?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:43
не доброе утро сегодня(
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:46
Negotive написав: airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Совок после 2 мировой.
Совок - це не народ. Та й переможцем важко назвати. Самі ту війну розпочали, добре територіями приросли, але потім щось пішло нє так. В решті решт окупували всю Східну Європу. Нах таких переможців.
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