RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10336103371033810339

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:17

  BIGor написав:Теж так думаю. От який сенс країні від таких як я? На квартиру в Києві не заробив, на автомобіль не заробив.

Податків не платить
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:19

  Andrey2512 написав:
  airmax78 написав:3.5-4 млн. Більше, нажаль, Київ прийняти не зможе.


А вы оптимист

Я патріот. До того ж, до 24.02 в нас не було надії на прекрасне майбутнє. Країну все ще намагались затягнути в болото дружби з кацапотваринами. Зараз наше прекрасне майбутнє не бачить лише сліпий. Так, гинуть люди, руйнується інфраструктура (в більшості ще радянська), але з'явилась надія. Те, чого не було перші 22 роки незалежності і те що з'явилось, але почало вже зникати після 2014го.
airmax78
 
Повідомлень: 41072
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Совок после 2 мировой.
Negotive
 
Повідомлень: 55
З нами з: 08.03.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:інфраструктура (в більшості ще радянська)


Її відбудують сучасною та модерновою.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7945
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:28

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Теж так думаю. От який сенс країні від таких як я? На квартиру в Києві не заробив, на автомобіль не заробив.

Податків не платить

Податки поки плачу. Допомагаю країні податками.
До речі, все життя платив податки - що взамін?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6702
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:37

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
  BIGor написав:Теж так думаю. От який сенс країні від таких як я? На квартиру в Києві не заробив, на автомобіль не заробив.

Податків не платить

Податки поки плачу. Допомагаю країні податками.
До речі, все життя платив податки - що взамін?

Ну в школу ходили?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не доброе утро сегодня(
Олежан
 
Повідомлень: 829
З нами з: 01.12.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:46

  Negotive написав:
  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Совок после 2 мировой.

Совок - це не народ. Та й переможцем важко назвати. Самі ту війну розпочали, добре територіями приросли, але потім щось пішло нє так. В решті решт окупували всю Східну Європу. Нах таких переможців.
airmax78
 
Повідомлень: 41072
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5087 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10336103371033810339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2312, 2313, 2314
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23133 13582092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 жов, 2022 08:25
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900029
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4534
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5159)
17.10.2022 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.