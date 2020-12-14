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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Совок после 2 мировой.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:інфраструктура (в більшості ще радянська)


Її відбудують сучасною та модерновою.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:28

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Теж так думаю. От який сенс країні від таких як я? На квартиру в Києві не заробив, на автомобіль не заробив.

Податків не платить

Податки поки плачу. Допомагаю країні податками.
До речі, все життя платив податки - що взамін?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не доброе утро сегодня(
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:46

  Negotive написав:
  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Совок после 2 мировой.

Совок - це не народ. Та й переможцем важко назвати. Самі ту війну розпочали, добре територіями приросли, але потім щось пішло нє так. В решті решт окупували всю Східну Європу. Нах таких переможців. Це не переможці, а окупанти. А окупанти повинні страждати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:34

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Всего 1,2 км от ЯГ

1257 метрів а не 1.2 км


Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:03

  fler написав:рішення піти назустріч reus
Ви трішки плутаєте, в даних воєнних обставинах, це я йду на зустріч Максу, а він ніяк не може збагнути, що моя щедрість не безмежна.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:05

А я надаю Максу альтернативну пропозицію. Щоб він не відчував себе повним лузером.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:16

  Negotive написав:
  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Совок после 2 мировой.

Такий собі приклад, вже через 20 років після війни люди в совку стали жити в рази краще, стався і будівельний бум, і демографічний. І це все, незважаючи на повну неадекватність економічного управління.

Звичайно, ефект низької бази теж допомагає, у відсотках і Україна чим довше воюватиме, тим сильніше зросте.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:29

  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.


Ви мабуть про духовне багатство?
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