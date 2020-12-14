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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 10:19
airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Совок после 2 мировой.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:20
airmax78 написав:
інфраструктура (в більшості ще радянська)
Її відбудують сучасною та модерновою.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:28
Ромасик написав: BIGor написав:
Теж так думаю. От який сенс країні від таких як я? На квартиру в Києві не заробив, на автомобіль не заробив.
Податків не платить
Податки поки плачу. Допомагаю країні податками.
До речі, все життя платив податки - що взамін?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:43
не доброе утро сегодня(
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:46
Negotive написав: airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Совок после 2 мировой.
Совок - це не народ. Та й переможцем важко назвати. Самі ту війну розпочали, добре територіями приросли, але потім щось пішло нє так. В решті решт окупували всю Східну Європу. Нах таких переможців. Це не переможці, а окупанти. А окупанти повинні страждати.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 14:34
airmax78 написав: BIGor написав:
Всего 1,2 км от ЯГ
1257 метрів а не 1.2 км
Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:03
fler написав:
рішення піти назустріч reus
Ви трішки плутаєте, в даних воєнних обставинах, це я йду на зустріч Максу, а він ніяк не може збагнути, що моя щедрість не безмежна.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:05
А я надаю Максу альтернативну пропозицію. Щоб він не відчував себе повним лузером.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:16
Negotive написав: airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Совок после 2 мировой.
Такий собі приклад, вже через 20 років після війни люди в совку стали жити в рази краще, стався і будівельний бум, і демографічний. І це все, незважаючи на повну неадекватність економічного управління.
Звичайно, ефект низької бази теж допомагає, у відсотках і Україна чим довше воюватиме, тим сильніше зросте.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:29
airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Ви мабуть про духовне багатство?
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