RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10338103391034010341>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:37

  fler написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Всего 1,2 км от ЯГ

1257 метрів а не 1.2 км


Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.

У вас що тут, доступ до камер? Все саме так і було. Тільки без кави. Кава тут 3.8 ойро. Багато не вип'єшь.
airmax78
 
Повідомлень: 41076
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5088 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:39

  Евгений Н. написав:
  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.


Ви мабуть про духовне багатство?

Ні, скрепи це про кацапотварин.
airmax78
 
Повідомлень: 41076
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5088 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:14

  airmax78 написав:
  Евгений Н. написав:
  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.


Ви мабуть про духовне багатство?

Ні, скрепи це про кацапотварин.


Тобто спочатку втратити багатство, а потiм його вiдiбрати назад - це збагатiти? Ну якщо порiвнювати з попереднiм станом - то так, ви правi. Спочатку збiднiти, а потiм за рахунок повернення втраченого збагатiти. Чи вважаете що ми не зупинимось, доки до не захопимо Кавказ та Сибiр?
Евгений Н.
 
Повідомлень: 592
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:20

  Олежан написав:не доброе утро сегодня(

Я вчера предупреждал, Киев станет приоритетной целью ракетно-бомбового принуждения к переговорам. И это еще баллистические ракеты из Ирана не подъехали. Там заряд 750 км - такой боеприпас стирает в пыль целый торговый центр как в Кременчуге. Но я думаю скорее всего их будут применять по мостам.

Два Киева будет - левый Киев и правый Киев. Кличко будет мером в одном из них, во втором будет назначенный из ОП.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11722
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1743 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:27

  Zebra написав:
  Олежан написав:не доброе утро сегодня(

Я вчера предупреждал, Киев станет приоритетной целью ракетно-бомбового принуждения к переговорам. И это еще баллистические ракеты из Ирана не подъехали. Там заряд 750 км - такой боеприпас стирает в пыль целый торговый центр как в Кременчуге. Но я думаю скорее всего их будут применять по мостам.

Два Киева будет - левый Киев и правый Киев. Кличко будет мером в одном из них, во втором будет назначенный из ОП.

Стоит первой такой ракете упасть на Киев - нам дадут то чем можно будет дотянуться до москвы.
airmax78
 
Повідомлень: 41076
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5088 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:30

  Zebra написав:Я вчера предупреждал, Киев станет приоритетной целью ракетно-бомбового принуждения к переговорам. И это еще баллистические ракеты из Ирана не подъехали. Там заряд 750 км - такой боеприпас стирает в пыль целый торговый центр как в Кременчуге. Но я думаю скорее всего их будут применять по мостам.

Два Киева будет - левый Киев и правый Киев. Кличко будет мером в одном из них, во втором будет назначенный из ОП.

И доллар по 55 ©
Там аналог искандера. Ничего нового.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:32

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  Олежан написав:не доброе утро сегодня(

Я вчера предупреждал, Киев станет приоритетной целью ракетно-бомбового принуждения к переговорам. И это еще баллистические ракеты из Ирана не подъехали. Там заряд 750 км - такой боеприпас стирает в пыль целый торговый центр как в Кременчуге. Но я думаю скорее всего их будут применять по мостам.

Два Киева будет - левый Киев и правый Киев. Кличко будет мером в одном из них, во втором будет назначенный из ОП.

Стоит первой такой ракете упасть на Киев - нам дадут то чем можно будет дотянуться до москвы.


Цікавий у вас хід думок.
А що, кацапські ракети типу не рахуються, ними можна Київ обстрілювати? :shock:
drevlyanin
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 01.04.20
Подякував: 432 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зебра -сука- не меняет первую букву. Гондон обконченый.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7951
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:39

  Investor_K написав:Зебра -сука- не меняет первую букву. Гондон обконченый.

"так бы слушал и слушал"(с) Тачки
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7269
З нами з: 31.08.09
Подякував: 494 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:40

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Стоит первой такой ракете упасть на Киев - нам дадут то чем можно будет дотянуться до москвы.


Цікавий у вас хід думок.
А що, кацапські ракети типу не рахуються, ними можна Київ обстрілювати? :shock:

Этодругое (с) Если кацапы покупают баллистические ракеты у Ирана и бьют ими по Киеву - ничего больше не связывает американцам руки "продавать" баллистические ракеты Украине для ударов по Москве.
airmax78
 
Повідомлень: 41076
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5088 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10338103391034010341>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, kyk і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2312, 2313, 2314
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23133 13589399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 жов, 2022 08:25
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900044
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4538
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1831)
17.10.2022 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.