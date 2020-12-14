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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:37
fler написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Всего 1,2 км от ЯГ
1257 метрів а не 1.2 км
Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.
У вас що тут, доступ до камер? Все саме так і було. Тільки без кави. Кава тут 3.8 ойро. Багато не вип'єшь.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:39
Евгений Н. написав: airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Ви мабуть про духовне багатство?
Ні, скрепи це про кацапотварин.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:14
airmax78 написав: Евгений Н. написав: airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Ви мабуть про духовне багатство?
Ні, скрепи це про кацапотварин.
Тобто спочатку втратити багатство, а потiм його вiдiбрати назад - це збагатiти? Ну якщо порiвнювати з попереднiм станом - то так, ви правi. Спочатку збiднiти, а потiм за рахунок повернення втраченого збагатiти. Чи вважаете що ми не зупинимось, доки до не захопимо Кавказ та Сибiр?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:20
Олежан написав:
не доброе утро сегодня(
Я вчера предупреждал, Киев станет приоритетной целью ракетно-бомбового принуждения к переговорам. И это еще баллистические ракеты из Ирана не подъехали. Там заряд 750 км - такой боеприпас стирает в пыль целый торговый центр как в Кременчуге. Но я думаю скорее всего их будут применять по мостам.
Два Киева будет - левый Киев и правый Киев. Кличко будет мером в одном из них, во втором будет назначенный из ОП.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:27
Zebra написав: Олежан написав:
не доброе утро сегодня(
Я вчера предупреждал, Киев станет приоритетной целью ракетно-бомбового принуждения к переговорам. И это еще баллистические ракеты из Ирана не подъехали. Там заряд 750 км - такой боеприпас стирает в пыль целый торговый центр как в Кременчуге. Но я думаю скорее всего их будут применять по мостам.
Два Киева будет - левый Киев и правый Киев. Кличко будет мером в одном из них, во втором будет назначенный из ОП.
Стоит первой такой ракете упасть на Киев - нам дадут то чем можно будет дотянуться до москвы.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:30
Zebra написав:
Я вчера предупреждал, Киев станет приоритетной целью ракетно-бомбового принуждения к переговорам. И это еще баллистические ракеты из Ирана не подъехали. Там заряд 750 км - такой боеприпас стирает в пыль целый торговый центр как в Кременчуге. Но я думаю скорее всего их будут применять по мостам.
Два Киева будет - левый Киев и правый Киев. Кличко будет мером в одном из них, во втором будет назначенный из ОП.
И доллар по 55 ©
Там аналог искандера. Ничего нового.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:32
airmax78 написав: Zebra написав: Олежан написав:
не доброе утро сегодня(
Я вчера предупреждал, Киев станет приоритетной целью ракетно-бомбового принуждения к переговорам. И это еще баллистические ракеты из Ирана не подъехали. Там заряд 750 км - такой боеприпас стирает в пыль целый торговый центр как в Кременчуге. Но я думаю скорее всего их будут применять по мостам.
Два Киева будет - левый Киев и правый Киев. Кличко будет мером в одном из них, во втором будет назначенный из ОП.
Стоит первой такой ракете упасть на Киев - нам дадут то чем можно будет дотянуться до москвы.
Цікавий у вас хід думок.
А що, кацапські ракети типу не рахуються, ними можна Київ обстрілювати?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:34
Зебра -сука- не меняет первую букву. Гондон обконченый.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:39
Investor_K написав:
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:40
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Стоит первой такой ракете упасть на Киев - нам дадут то чем можно будет дотянуться до москвы.
Цікавий у вас хід думок.
А що, кацапські ракети типу не рахуються, ними можна Київ обстрілювати?
Этодругое (с) Если кацапы покупают баллистические ракеты у Ирана и бьют ими по Киеву - ничего больше не связывает американцам руки "продавать" баллистические ракеты Украине для ударов по Москве.
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