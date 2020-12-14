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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 18:51
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Стоит первой такой ракете упасть на Киев - нам дадут то чем можно будет дотянуться до москвы.
Цікавий у вас хід думок.
А що, кацапські ракети типу не рахуються, ними можна Київ обстрілювати?
Этодругое (с) Если кацапы покупают баллистические ракеты у Ирана и бьют ими по Киеву - ничего больше не связывает американцам руки "продавать" баллистические ракеты Украине для ударов по Москве
.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:59
drevlyanin написав: airmax78 написав: drevlyanin написав:
Цікавий у вас хід думок.
А що, кацапські ракети типу не рахуються, ними можна Київ обстрілювати?
Этодругое (с) Если кацапы покупают баллистические ракеты у Ирана и бьют ими по Киеву - ничего больше не связывает американцам руки "продавать" баллистические ракеты Украине для ударов по Москве
.
Це здогадка чи твердження?
Це маячня
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