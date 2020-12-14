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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:37
fler написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Всего 1,2 км от ЯГ
1257 метрів а не 1.2 км
Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.
У вас що тут, доступ до камер? Все саме так і було. Тільки без кави. Кава тут 3.8 ойро. Багато не вип'єшь.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:39
Евгений Н. написав: airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Ви мабуть про духовне багатство?
Ні, скрепи це про кацапотварин.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 22:32
airmax78 написав: Евгений Н. написав: airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Ви мабуть про духовне багатство?
Ні, скрепи це про кацапотварин.
Нужно чтобы кацапы напали в 4 утра, чтобы понять что они тварини.
Типа так не видно было..
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