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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10338103391034010341>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:37

  fler написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Всего 1,2 км от ЯГ

1257 метрів а не 1.2 км


Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.

У вас що тут, доступ до камер? Все саме так і було. Тільки без кави. Кава тут 3.8 ойро. Багато не вип'єшь.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:39

  Евгений Н. написав:
  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.


Ви мабуть про духовне багатство?

Ні, скрепи це про кацапотварин.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 22:32

  airmax78 написав:
  Евгений Н. написав:
  airmax78 написав:Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.


Ви мабуть про духовне багатство?

Ні, скрепи це про кацапотварин.

Нужно чтобы кацапы напали в 4 утра, чтобы понять что они тварини.
Типа так не видно было..
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище а венский узник ищет себя любимого в новой серии про батальон Монако?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:45

Frant

Вони до кінця жовтня ризикують втратити в ціні ще більше.

Цікаво потім буде почитати їхні думки )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:51

  Andrey2512 написав:Frant

Вони до кінця жовтня ризикують втратити в ціні ще більше.

Цікаво потім буде почитати їхні думки )

Теж цікаво.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Скоро наші австійські і польські бігунці підуть працювати касирами чи сторожами в супермаркетах

І будуть вважати себе успішними людьми.

Франте, Вам у Швеції нормально дають милостині?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Щось надто мало))))
п.Реус пропонував 150 000 дол - клієнт думає)))


А видеть будущее могут далеко не все. Вернее, не каждый Реус.

Тільки продавця плутає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бачу професор вже накатив 100 г зраночку :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кисло, airmax78.
Куярят по центру, даже не знаю теперь, продолжать ремонт или не. Для сдачи.
Профессор, пардоньте, лень страницы перечитывать, вы немецкий в Швейцарии подтянули? Сможете инсталляции поставить? По вашему профилю
beee
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