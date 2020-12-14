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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:37
fler написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Всего 1,2 км от ЯГ
1257 метрів а не 1.2 км
Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.
У вас що тут, доступ до камер? Все саме так і було. Тільки без кави. Кава тут 3.8 ойро. Багато не вип'єшь.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:39
Евгений Н. написав: airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Ви мабуть про духовне багатство?
Ні, скрепи це про кацапотварин.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 22:32
airmax78 написав: Евгений Н. написав: airmax78 написав:
Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Ви мабуть про духовне багатство?
Ні, скрепи це про кацапотварин.
Нужно чтобы кацапы напали в 4 утра, чтобы понять что они тварини.
Типа так не видно было..
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:45
Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище а венский узник ищет себя любимого в новой серии про батальон Монако?
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:45
Frant
Вони до кінця жовтня ризикують втратити в ціні ще більше.
Цікаво потім буде почитати їхні думки )
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Andrey2512
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:51
Andrey2512 написав:Frant
Вони до кінця жовтня ризикують втратити в ціні ще більше.
Цікаво потім буде почитати їхні думки )
Теж цікаво.
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BIGor
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:54
Frant написав:
Скоро наші австійські і польські бігунці підуть працювати касирами чи сторожами в супермаркетах
І будуть вважати себе успішними людьми.
Франте, Вам у Швеції нормально дають милостині?
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:56
Frant написав:
Щось надто мало))))
п.Реус пропонував 150 000 дол - клієнт думає)))
А видеть будущее могут далеко не все. Вернее, не каждый Реус.
Тільки продавця плутає.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:59
Бачу професор вже накатив 100 г зраночку
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:17
Кисло, airmax78.
Куярят по центру, даже не знаю теперь, продолжать ремонт или не. Для сдачи.
Профессор, пардоньте, лень страницы перечитывать, вы немецкий в Швейцарии подтянули? Сможете инсталляции поставить? По вашему профилю
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