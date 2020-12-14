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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:18
Я налью и сухарики принесу. А?
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:25
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:26
Не весь лівий, а тіко Троя
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:43
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:45
striped написав:
Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище
По моему 10.10.2022 можно назначить "заветной" датой "обвал нереальних цін на житло у Києві". Все как и писали: когда цены сильно обвалятся - радости не будет от такого снижения даже у "заядлых" обвалистов и армагедонщиков.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:45
На фоне этого всего в Киеве эпические пробки и рост спроса на аренду квартир. почему так?
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