|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 10:43
не доброе утро сегодня(
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 жов, 2022 14:34
airmax78 написав: BIGor написав:
Всего 1,2 км от ЯГ
1257 метрів а не 1.2 км
Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3295
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1080 раз.
- Подякували: 1220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:03
fler написав:
рішення піти назустріч reus
Ви трішки плутаєте, в даних воєнних обставинах, це я йду на зустріч Максу, а він ніяк не може збагнути, що моя щедрість не безмежна.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3882
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:05
А я надаю Максу альтернативну пропозицію. Щоб він не відчував себе повним лузером.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7949
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:37
fler написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Всего 1,2 км от ЯГ
1257 метрів а не 1.2 км
Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.
У вас що тут, доступ до камер? Все саме так і було. Тільки без кави. Кава тут 3.8 ойро. Багато не вип'єшь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41076
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5087 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 жов, 2022 09:45
Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище а венский узник ищет себя любимого в новой серии про батальон Монако?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1602
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3178 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:25
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14702
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:26
Не весь лівий, а тіко Троя
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32145
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7598 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:43
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14702
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:45
striped написав:
Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище
По моему 10.10.2022 можно назначить "заветной" датой "обвал нереальних цін на житло у Києві". Все как и писали: когда цены сильно обвалятся - радости не будет от такого снижения даже у "заядлых" обвалистов и армагедонщиков.
-
Negotive
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 08.03.22
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23139
|13608847
|
|
|1111
|4900067
|
|
|3
|4542
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|