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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033710338103391034010341>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не доброе утро сегодня(
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:34

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Всего 1,2 км от ЯГ

1257 метрів а не 1.2 км


Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:03

  fler написав:рішення піти назустріч reus
Ви трішки плутаєте, в даних воєнних обставинах, це я йду на зустріч Максу, а він ніяк не може збагнути, що моя щедрість не безмежна.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:05

А я надаю Максу альтернативну пропозицію. Щоб він не відчував себе повним лузером.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:37

  fler написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Всего 1,2 км от ЯГ

1257 метрів а не 1.2 км


Під час ранкової віденської кави розчулений новинами з Києва airmax вже майже прийняв вольове рішення піти назустріч reus та Investor_K і щедро опустити цінник на 1євро, аж раптом з’ясувалося 1257 замість 1200 метрів. «Звиняйте, панове, недольот!», - подумав airmax і весело побіг наздоганяти місцевий трамвайчик, що наближався до зупинки.

У вас що тут, доступ до камер? Все саме так і було. Тільки без кави. Кава тут 3.8 ойро. Багато не вип'єшь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище а венский узник ищет себя любимого в новой серии про батальон Монако?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:25

Лб без воды и света
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:26

  vitaliian написав:Лб без воды и света
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Не весь лівий, а тіко Троя
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:43

На рисунке нет электрокара :(

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  striped написав:Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище

По моему 10.10.2022 можно назначить "заветной" датой "обвал нереальних цін на житло у Києві". Все как и писали: когда цены сильно обвалятся - радости не будет от такого снижения даже у "заядлых" обвалистов и армагедонщиков.
Negotive
 
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