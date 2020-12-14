Додано: Вів 18 жов, 2022 10:56

Negotive написав: striped написав: Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище

По моему 10.10.2022 можно назначить "заветной" датой "обвал нереальних цін на житло у Києві". Все как и писали: когда цены сильно обвалятся - радости не будет от такого снижения даже у "заядлых" обвалистов и армагедонщиков. По моему 10.10.2022 можно назначить "заветной" датой "обвал нереальних цін на житло у Києві". Все как и писали: когда цены сильно обвалятся - радости не будет от такого снижения даже у "заядлых" обвалистов и армагедонщиков.

Да нет - цены еще ого-го! Я периодически посматриваю хотелки, чтобы найти выгодное предложение на прелесть Сержика, чтобы сделать вывод - "цены за Х месяцев вернулись на уровень 21 года..." но пока не вижу такого. Как по мне - у нас сейчас "рынок дистанционного продавца" - продавцам тепло и сытно где-то там, где недвижка намного дороже, потому ответить на вопрос оставшихся/появившихся в Киеве потенциальных покупателей "а зачем покупать СЕЙЧАС по довоенным ценам?" иначе как "хочу продать Киев и купить Варшаву/Вену/Цюрих" у них не получается - война то в ютубе, а его можно и не включать.