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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10338103391034010341>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:45

На фоне этого всего в Киеве эпические пробки и рост спроса на аренду квартир. почему так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:51

  UA написав:На фоне этого всего в Киеве эпические пробки и рост спроса на аренду квартир. почему так?

Возможно какие-то улицы перекрыты. Спрос на аренду высокий - потому что в других городах может быть еще хуже чем в Киеве. Николаев, Запорожье, Харьков - там ведь вообще жопа полная. А это до 2.5 млн. человек. Много.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:56

  Negotive написав:
  striped написав:Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище

По моему 10.10.2022 можно назначить "заветной" датой "обвал нереальних цін на житло у Києві". Все как и писали: когда цены сильно обвалятся - радости не будет от такого снижения даже у "заядлых" обвалистов и армагедонщиков.


Да нет - цены еще ого-го! Я периодически посматриваю хотелки, чтобы найти выгодное предложение на прелесть Сержика, чтобы сделать вывод - "цены за Х месяцев вернулись на уровень 21 года..." но пока не вижу такого. Как по мне - у нас сейчас "рынок дистанционного продавца" - продавцам тепло и сытно где-то там, где недвижка намного дороже, потому ответить на вопрос оставшихся/появившихся в Киеве потенциальных покупателей "а зачем покупать СЕЙЧАС по довоенным ценам?" иначе как "хочу продать Киев и купить Варшаву/Вену/Цюрих" у них не получается - война то в ютубе, а его можно и не включать.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:04

  striped написав:
  Negotive написав:
  striped написав:Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище

По моему 10.10.2022 можно назначить "заветной" датой "обвал нереальних цін на житло у Києві". Все как и писали: когда цены сильно обвалятся - радости не будет от такого снижения даже у "заядлых" обвалистов и армагедонщиков.


Да нет - цены еще ого-го! Я периодически посматриваю хотелки, чтобы найти выгодное предложение на прелесть Сержика, чтобы сделать вывод - "цены за Х месяцев вернулись на уровень 21 года..." но пока не вижу такого. Как по мне - у нас сейчас "рынок дистанционного продавца" - продавцам тепло и сытно где-то там, где недвижка намного дороже, потому ответить на вопрос оставшихся/появившихся в Киеве потенциальных покупателей "а зачем покупать СЕЙЧАС по довоенным ценам?" иначе как "хочу продать Киев и купить Варшаву/Вену/Цюрих" у них не получается - война то в ютубе, а его можно и не включать.

Всі хто зараз за кордоном живуть тим що відбувається в Україні. Прокинаються та засинають із цим в прямому сенсі цього слова. Мало для кого це "десь там далеко і нас це вже не стосується". Можливо тільки для якихось відщепенців. Інші - постійно донатять, купують тут буси та позашляховики і направляють в Україну. В Австрії та Німеччині знайти щось пристойне під цілі військових за адекватні гроші вже дуже важко.
Це ви там слідкуєте за цінами і чекаєте коли впаде. Мені, наприклад, зараз абсолютно посрать скільки пропонують за мою квартиру. По-перше: фізично її продати неможливо - для цього доведеться купити one way ticket і навіщо тоді ті гроші? По-друге: продавати за безцінь не стану.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:13

  striped написав:
  Negotive написав:
  striped написав:Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище

По моему 10.10.2022 можно назначить "заветной" датой "обвал нереальних цін на житло у Києві". Все как и писали: когда цены сильно обвалятся - радости не будет от такого снижения даже у "заядлых" обвалистов и армагедонщиков.


Да нет - цены еще ого-го! Я периодически посматриваю хотелки, чтобы найти выгодное предложение на прелесть Сержика, чтобы сделать вывод - "цены за Х месяцев вернулись на уровень 21 года..." но пока не вижу такого. Как по мне - у нас сейчас "рынок дистанционного продавца" - продавцам тепло и сытно где-то там, где недвижка намного дороже, потому ответить на вопрос оставшихся/появившихся в Киеве потенциальных покупателей "а зачем покупать СЕЙЧАС по довоенным ценам?" иначе как "хочу продать Киев и купить Варшаву/Вену/Цюрих" у них не получается - война то в ютубе, а его можно и не включать.

Прелесть и дистанционная продажа с теплых и спокойных мест - это отдельный сегмент. Реальный элит - это не то что будет "валить рынок". Там 10% скидки -могут быть по цене цоколя под Киевом. И покупается такое не на деньги в обрез, могут и 10 лет сидеть без снижения цены, "быть мысленно в Киеве".
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  vitaliian написав:Зображення

В квартире порядка +18-19, утром меньше, вечером больше
Утром не мыться и пить воду с под крана или как?
И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Утром не мыться и пить воду с под крана или как?

И электроплиту до 9 не включать. Кому утром на работу - вкалывать голодными.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?

Нежинка, я пару зим перезимовал при +14 +17
Поменяй окна, батареи, утепли квартиру, купи спальник. Это все уже десятилетиями делают в регионах.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 18 жов, 2022 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  vitaliian написав:Зображення

В квартире порядка +18-19, утром меньше, вечером больше
Утром не мыться и пить воду с под крана или как?
И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?
Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:56

  Faceless написав:
барабашов написав:
  vitaliian написав:Зображення

В квартире порядка +18-19, утром меньше, вечером больше
Утром не мыться и пить воду с под крана или как?
И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?
Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)

Якщо не буде електрики - не буде води. А це вже біда.
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