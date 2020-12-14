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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 жов, 2022 11:57
барабашов ну да в окопе намного лучше. не стыдно такое писать? сидя на диване.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:09
Faceless написав:
Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)
Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі" і натомість побудувати 25-поверхові "неохрущі"(((
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Frant
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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