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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 жов, 2022 11:57
барабашов ну да в окопе намного лучше. не стыдно такое писать? сидя на диване.
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88998899aleks
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:09
Faceless написав:
Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)
Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі" і натомість побудувати 25-поверхові "неохрущі"(((
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Frant
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:41
Frant написав: Faceless написав:
Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)
Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі" і натомість побудувати 25-поверхові "неохрущі"(((
Їх знесуть після війни. Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський. Кацапи будуть лопатись від заздрощів дивлячись репортажі Варламова з Києва на ютьюбі.
Через 10 років ви не впізнаєте Київ.
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airmax78
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:45
88998899aleks
Нее
Не стыдно
Старый я и толстый
В окопе могу заклинить пузом, и с моими больными коленями и спиной, в атаку когда пойдём, не вылезти
Единственное шо могу - МГБ какое районное вблизи Ялты а то и Сочей возглавить
Чтоб как дед при Лаврентии с лампой в 500Вт в морду врагов народа раскалывать
А там пока видно только пару друзей, один был на КамАЗе, а другой на Сушке, остальные коллаборанты
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барабашов
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:48
airmax78 написав:
дивлячись репортажі Варламова з Києва
Навіщо нам здався цей кацапський пропагандон?
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kyk
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:50
Frant написав:
Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі"
хутін і зараз це хоче зробити
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Investor_K
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:58
airmax78 написав: Frant написав:
Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі" і натомість побудувати 25-поверхові "неохрущі"(((
Їх знесуть після війни. Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський. Кацапи будуть лопатись від заздрощів...
Через 10 років ви не впізнаєте Київ.
Так і буде. Якщо вціліє ваша прєлєсть, то можливо вийдете в нуль за сприятливих обставин.
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fler
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:06
airmax78 написав: Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський.
Кацапи будуть лопатись від заздрощів дивлячись репортажі Варламова з Києва на ютьюбі.
Через 10 років ви не впізнаєте Київ.
И тогда Киев окончательно станет в одной большой пробке и станет полностью непригодным для жизни.
"Пожалуйста, не убивайте"(С)
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Damien
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:08
kyk написав: airmax78 написав:
дивлячись репортажі Варламова з Києва
Навіщо нам здався цей кацапський пропагандон?
Тому що кацапи не розуміють іншої мови. Їм потрібний рускоізичний контент.
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airmax78
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:09
Damien написав: airmax78 написав: Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський.
Кацапи будуть лопатись від заздрощів дивлячись репортажі Варламова з Києва на ютьюбі.
Через 10 років ви не впізнаєте Київ.
И тогда Киев окончательно станет в одной большой пробке и станет полностью непригодным для жизни.
"Пожалуйста, не убивайте"(С)
Барселона не стоїть і Київ не встане.
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airmax78
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