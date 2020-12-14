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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10339103401034110342>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:57

барабашов ну да в окопе намного лучше. не стыдно такое писать? сидя на диване.
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:09

  Faceless написав:Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)

Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі" і натомість побудувати 25-поверхові "неохрущі"(((
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:41

  Frant написав:
  Faceless написав:Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)

Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі" і натомість побудувати 25-поверхові "неохрущі"(((

Їх знесуть після війни. Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський. Кацапи будуть лопатись від заздрощів дивлячись репортажі Варламова з Києва на ютьюбі.
Через 10 років ви не впізнаєте Київ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:45

88998899aleks
Нее
Не стыдно
Старый я и толстый
В окопе могу заклинить пузом, и с моими больными коленями и спиной, в атаку когда пойдём, не вылезти
Единственное шо могу - МГБ какое районное вблизи Ялты а то и Сочей возглавить
Чтоб как дед при Лаврентии с лампой в 500Вт в морду врагов народа раскалывать
А там пока видно только пару друзей, один был на КамАЗе, а другой на Сушке, остальные коллаборанты
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:дивлячись репортажі Варламова з Києва

Навіщо нам здався цей кацапський пропагандон?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі"


хутін і зараз це хоче зробити
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:58

  airmax78 написав:
  Frant написав:Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі" і натомість побудувати 25-поверхові "неохрущі"(((

Їх знесуть після війни. Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський. Кацапи будуть лопатись від заздрощів...
Через 10 років ви не впізнаєте Київ.


Так і буде. Якщо вціліє ваша прєлєсть, то можливо вийдете в нуль за сприятливих обставин. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:06

  airmax78 написав: Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський. Кацапи будуть лопатись від заздрощів дивлячись репортажі Варламова з Києва на ютьюбі.
Через 10 років ви не впізнаєте Київ.

И тогда Киев окончательно станет в одной большой пробке и станет полностью непригодным для жизни.
"Пожалуйста, не убивайте"(С)
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:08

  kyk написав:
  airmax78 написав:дивлячись репортажі Варламова з Києва

Навіщо нам здався цей кацапський пропагандон?

Тому що кацапи не розуміють іншої мови. Їм потрібний рускоізичний контент.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:09

  Damien написав:
  airmax78 написав: Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський. Кацапи будуть лопатись від заздрощів дивлячись репортажі Варламова з Києва на ютьюбі.
Через 10 років ви не впізнаєте Київ.

И тогда Киев окончательно станет в одной большой пробке и станет полностью непригодным для жизни.
"Пожалуйста, не убивайте"(С)

Барселона не стоїть і Київ не встане.
airmax78
 
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