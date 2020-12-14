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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10339103401034110342

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:10

  airmax78 написав:
  kyk написав:
  airmax78 написав:дивлячись репортажі Варламова з Києва

Навіщо нам здався цей кацапський пропагандон?

Тому що кацапи не розуміють іншої мови. Їм потрібний рускоізичний контент.

Мене мало цікавить, що їм потрібно. Ви продовжуєте споживати їх контент?
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:18

  kyk написав:
  airmax78 написав:
  kyk написав:Навіщо нам здався цей кацапський пропагандон?

Тому що кацапи не розуміють іншої мови. Їм потрібний рускоізичний контент.

Мене мало цікавить, що їм потрібно. Ви продовжуєте споживати їх контент?

Цивілізувати кацапів та перетворити їх на людей - це наш хрест. Географія - це доля. Колись, дуже давно, це намагались зробити київськи князі, потім разом з поляками (майже вдалося - тому вони ці часи називають "смутноє врємя"). Зараз буде третя остання спроба.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:05

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  Faceless написав:Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)

Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі" і натомість побудувати 25-поверхові "неохрущі"(((

Їх знесуть після війни. Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський. Кацапи будуть лопатись від заздрощів дивлячись репортажі Варламова з Києва на ютьюбі.
Через 10 років ви не впізнаєте Київ.

Вам з Австрії видніше.
Скільки коштує 1к кавалірка у Відні, часів імператора Франца Іосіфа, в пролетарському районі?
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:07

  airmax78 написав:
  kyk написав:
  airmax78 написав:дивлячись репортажі Варламова з Києва

Навіщо нам здався цей кацапський пропагандон?

Тому що кацапи не розуміють іншої мови. Їм потрібний рускоізичний контент.

Путін хоче, щоб українці спілкувались московитською мовою.
"Рассія павсюду, гдє рускій язик"
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)

Енергосистема зроблена так, що відключень на 24 не буде. Хіба що, якщо буде критичне влучання у підстанцію 110/10 кВ. Але таких підстанцій в енергосистемі тисячі і в педерації пупок розв'яжеться по них стріляти, особливо враховуючи точність їх ракет.
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