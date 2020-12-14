Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kyk написав:Навіщо нам здався цей кацапський пропагандон?
Тому що кацапи не розуміють іншої мови. Їм потрібний рускоізичний контент.
Мене мало цікавить, що їм потрібно. Ви продовжуєте споживати їх контент?
Цивілізувати кацапів та перетворити їх на людей - це наш хрест. Географія - це доля. Колись, дуже давно, це намагались зробити київськи князі, потім разом з поляками (майже вдалося - тому вони ці часи називають "смутноє врємя"). Зараз буде третя остання спроба.
Faceless написав:Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)
Дехто хотів знести 5-поверхові "хрущі" і натомість побудувати 25-поверхові "неохрущі"(((
Їх знесуть після війни. Київ буде містом нових будинків - суцільний Файна Таун, Unit Home та Рибальський. Кацапи будуть лопатись від заздрощів дивлячись репортажі Варламова з Києва на ютьюбі. Через 10 років ви не впізнаєте Київ.
Вам з Австрії видніше. Скільки коштує 1к кавалірка у Відні, часів імператора Франца Іосіфа, в пролетарському районі?
Faceless написав:Часи суворі, можна і при 17° потерпіти, теплі шкарпетки, кофта, ковдра чи плед врешті решт. Це щодо температури. Більше проблема, якщо подовгу не буде світла - ні води не буде у висотках, ні їжу не буде на чому готувати, бо всюди електрика, а не газ. (і тут хрущі заграли новими барвами)
Енергосистема зроблена так, що відключень на 24 не буде. Хіба що, якщо буде критичне влучання у підстанцію 110/10 кВ. Але таких підстанцій в енергосистемі тисячі і в педерації пупок розв'яжеться по них стріляти, особливо враховуючи точність їх ракет.
airmax78 написав:Цивілізувати кацапів та перетворити їх на людей - це наш хрест. Географія - це доля. Колись, дуже давно, це намагались зробити київськи князі, потім разом з поляками (майже вдалося - тому вони ці часи називають "смутноє врємя"). Зараз буде третя остання спроба.
Моя думка, що це як раз і відбувається. З путіним вже ніхто не розмовлятиме. Нафтове ембарго Європи доб'є бюджетно-податкову систему педерації, ще й значний шмат економіки. Річ у тім, що у педерації навіть при стертій в 0 сухопутній армії і повітряних силах до влади не прийде хтось адекватний, бо дуже значна роль фсб/кдб, і педерація не погодиться не припинення вогню, кордони 1991 року та виплату репарації, включаючи вклади Сбербанку СРСР. Тому з високою долею імовірності війна продовжиться ще років 5 з окупацією території педерації, виїздом мільйонів 10 економічно - активного населення з неї. Така кількість вбитих, як у 2 світовій не знадобиться, бо зараз значно старше суспільство, аніж тоді, будь який значний від'їзд економічно активного населення призведе до ситуації: 1 корисно економічно-активний годує дитину, бюджетника-неробу, силовика і 3 пенсіонерів. Така структура суспільства ніяк не сприяє війні.
Denik написав:Така кількість вбитих, як у 2 світовій не знадобиться, бо зараз значно старше суспільство, аніж тоді, будь який значний від'їзд економічно активного населення призведе до ситуації: 1 корисно економічно-активний годує дитину, бюджетника-неробу, силовика і 3 пенсіонерів. Така структура суспільства ніяк не сприяє війні.
Подивіться для прикладу який піпець відбувається в Білорусі - https://lenta.ru/news/2022/10/18/nizzzzya/ (Старлінк пропускає російські сайти) а там пройшло всього 2 роки як Лукашенко задавив протести - виїхали всі ті, на яких трималася економіка... Скотилися до дефіцитів пізнього СРСР...