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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 жов, 2022 17:46
Faceless написав:
Не весь лівий, а тіко Троя
У меня есть знакомая, прожившая 5 лет в глубокой Борщаге, она тоже считает, что ЛБ=Троя
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Додано: Вів 18 жов, 2022 17:48
striped написав:
Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище а венский узник ищет себя любимого в новой серии про батальон Монако?
Цензура
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Додано: Вів 18 жов, 2022 17:52
pesikot написав: Negotive написав: барабашов написав:
Утром не мыться и пить воду с под крана или как?
И электроплиту до 9 не включать. Кому утром на работу - вкалывать голодными.
Можно и включать, и массово включать, но тогда есть неилюзорные шансы положить энергосистему и тогда гарантировано перейти на постоянно холодную еду
Бл@дь, вот где сознание и осознание ?
Можно включить, но тогда защита ее отключит, и вопрос отвалится само собой
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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