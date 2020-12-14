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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10340103411034210343

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:46

  Faceless написав:
  vitaliian написав:Лб без воды и света
https://t.me/c/1198589840/39254

Не весь лівий, а тіко Троя

У меня есть знакомая, прожившая 5 лет в глубокой Борщаге, она тоже считает, что ЛБ=Троя
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:48

  striped написав:Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище а венский узник ищет себя любимого в новой серии про батальон Монако?

Цензура
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:52

  pesikot написав:
  Negotive написав:
  барабашов написав:Утром не мыться и пить воду с под крана или как?

И электроплиту до 9 не включать. Кому утром на работу - вкалывать голодными.

Можно и включать, и массово включать, но тогда есть неилюзорные шансы положить энергосистему и тогда гарантировано перейти на постоянно холодную еду

Бл@дь, вот где сознание и осознание ?

Можно включить, но тогда защита ее отключит, и вопрос отвалится само собой
Ромасик
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