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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10340103411034210343

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:46

  Faceless написав:
  vitaliian написав:Лб без воды и света
https://t.me/c/1198589840/39254

Не весь лівий, а тіко Троя

У меня есть знакомая, прожившая 5 лет в глубокой Борщаге, она тоже считает, что ЛБ=Троя
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:48

  striped написав:Как-то маловато записей. КРЖН спрятался в бомбосховище а венский узник ищет себя любимого в новой серии про батальон Монако?

Цензура
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:52

  pesikot написав:
  Negotive написав:
  барабашов написав:Утром не мыться и пить воду с под крана или как?

И электроплиту до 9 не включать. Кому утром на работу - вкалывать голодными.

Можно и включать, и массово включать, но тогда есть неилюзорные шансы положить энергосистему и тогда гарантировано перейти на постоянно холодную еду

Бл@дь, вот где сознание и осознание ?

Можно включить, но тогда защита ее отключит, и вопрос отвалится само собой
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:31

  барабашов написав:
  vitaliian написав:Зображення

В квартире порядка +18-19, утром меньше, вечером больше
Утром не мыться и пить воду с под крана или как?
И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?


Прохолодно? :lol: Та це нереальна спека. В мене з вечора в середньому +17 а на ранок +15 і нормуль в светрі під пуховою ковдрою. Зате сон міцний як ніколи. Коли було +20 і вище, крутишся на ліжку а заснути швидко не вдається, а зараз ніяких проблем. Буду й надалі проводити експеримент-на якій температурі дійсно замерзну і доведеться вмикати опалення. 8)
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:45

  airmax78 написав:Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Вот если бы это сказали не вы..эх......а то у вас с прогнозами совсем беда. Недавно знакомые строители получили серьезное финансирование на достраивание трёхэтажного имения под Обуховым человека из ВСУ имеющего доступ к распределению медикаментов всвооруженных силах.))
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:58

  hume написав:..... с прогнозами совсем беда. Недавно знакомые строители получили серьезное финансирование на достраивание трёхэтажного имения под Обуховым человека из ВСУ имеющего доступ к распределению медикаментов всвооруженных силах.))


Які ж вам ще прогнози потрібні? Військова статусна людина вкладає чималі кошти в будівництво в Україні під час війни. Русню зустрічати збирається?
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 19:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  drevlyanin написав:В мене з вечора в середньому +17 а на ранок +15 і

у вас реально плохо утеплен дом :)

у меня меньше +17,5 утром еще не было, при том что огромная площадь остекления
отопление еще не включал
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  #<1 ... 10340103411034210343
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