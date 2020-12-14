Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В квартире порядка +18-19, утром меньше, вечером больше Утром не мыться и пить воду с под крана или как? И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?
Прохолодно? Та це нереальна спека. В мене з вечора в середньому +17 а на ранок +15 і нормуль в светрі під пуховою ковдрою. Зате сон міцний як ніколи. Коли було +20 і вище, крутишся на ліжку а заснути швидко не вдається, а зараз ніяких проблем. Буду й надалі проводити експеримент-на якій температурі дійсно замерзну і доведеться вмикати опалення.
airmax78 написав:Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Вот если бы это сказали не вы..эх......а то у вас с прогнозами совсем беда. Недавно знакомые строители получили серьезное финансирование на достраивание трёхэтажного имения под Обуховым человека из ВСУ имеющего доступ к распределению медикаментов всвооруженных силах.))
hume написав:..... с прогнозами совсем беда. Недавно знакомые строители получили серьезное финансирование на достраивание трёхэтажного имения под Обуховым человека из ВСУ имеющего доступ к распределению медикаментов всвооруженных силах.))
Які ж вам ще прогнози потрібні? Військова статусна людина вкладає чималі кошти в будівництво в Україні під час війни. Русню зустрічати збирається?