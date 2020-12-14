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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 19:58

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Якщо не буде електрики - не буде води. А це вже біда.


Навесні невесело було в приватному секторі передмісць, тепер, якщо ситуацію не вдасця переломити, схоже будуть проблеми у самих містах, на жаль. Сподіваюся до того не дійде.


20000 доларний трифазний дизельний генератор на 25кВт - вирішую проблему в освітлення і опалення в заміському домі, хоча і дорого до чортів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:15

drevlyanin
Какой свитер???
У меня с земляком Биии и "таки земляком" €йром одинаковая конституция немецкого военнопленного генерала
Вы видели хоть одного моржа или сивуча в свитера и в шапочке с их жировой прослойкой?
Иначе бы я не Тундру себе покупал а что нибудь дизельное с расходом 7л типа Амарока
Просто дома в футболке непривычно ходить э
А спать так тем более
Дома потеплело, 20 было до восьми вечера
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:20

  vano80 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Вот если бы это сказали не вы..эх......а то у вас с прогнозами совсем беда. Недавно знакомые строители получили серьезное финансирование на достраивание трёхэтажного имения под Обуховым человека из ВСУ имеющего доступ к распределению медикаментов всвооруженных силах.))


Так может того, намекнуть в набу, сбу и еще куда нить, адресок работ сбросить7 Пусть человеку напомнят, что стройку можно и на позже отложить?

Однозначно так треба зробити.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:38

  BIGor написав:
  барабашов написав:И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?

Нежинка, я пару зим перезимовал при +14 +17
Поменяй окна, батареи, утепли квартиру, купи спальник. Это все уже десятилетиями делают в регионах.

В спальниках спят в походе. Дома спать в спальнике это дичь.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Есть теплая одежда и одеяла.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:48

  drevlyanin написав:Прохолодно? :lol: Та це нереальна спека. В мене з вечора в середньому +17 а на ранок +15 і нормуль в светрі під пуховою ковдрою. Зате сон міцний як ніколи. Коли було +20 і вище, крутишся на ліжку а заснути швидко не вдається, а зараз ніяких проблем. Буду й надалі проводити експеримент-на якій температурі дійсно замерзну і доведеться вмикати опалення. 8)

Нужно запилить перекличку типа
дом красный кирпич без утепления
6 этаж 9 этажного
окна на юг стандартные
температура такая то

У меня теплее всего в квартире на последнем этаже, с утеплением со стороны техэтажа 250 мм минаваты
Стандартные окна на юг
По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.
Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:drevlyanin
Какой свитер???
У меня с земляком Биии и "таки земляком" €йром одинаковая конституция немецкого военнопленного генерала
Вы видели хоть одного моржа или сивуча в свитера и в шапочке с их жировой прослойкой?
Иначе бы я не Тундру себе покупал а что нибудь дизельное с расходом 7л типа Амарока
Просто дома в футболке непривычно ходить э
А спать так тем более
Дома потеплело, 20 было до восьми вечера
Бачив Ейра, був відносно худий, навряд так швидко розтовстів.
А вас що, пожаліти, чи що? Якщо як морж, то й не замерзнете
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:52

Якби ви знали паничі...!©

  hume написав:В спальниках спят в походе. Дома спать в спальнике это дичь.

Я з побратимами, то на Волині(в березні) спали одягнуті в спальних мішках в саморобних палатках(з дерева і грубої клейонки)і всю ніч "підтримували" буржуйку...
А тепер от на Півдні, як настала осінь, то теж спимо в спальних мішках, одіті/в бушлаті і зимовій куртці...(але ще буржуйки НЕ палили/запускали...
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:54

  fler написав:
  hume написав:..... с прогнозами совсем беда. Недавно знакомые строители получили серьезное финансирование на достраивание трёхэтажного имения под Обуховым человека из ВСУ имеющего доступ к распределению медикаментов всвооруженных силах.))


Які ж вам ще прогнози потрібні? Військова статусна людина вкладає чималі кошти в будівництво в Україні під час війни. Русню зустрічати збирається?

Знаете, когда человек на зарплате в ВСУ (даже из высшего офицерского состава) в военное время вкладывает до ляма зелени в имение, то появляются вопросы, но не у всех
Востаннє редагувалось hume в Вів 18 жов, 2022 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:04

  UA написав:[
Стандартные окна на юг
По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.
Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?

Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.

ПС
Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно :mrgreen: , оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.
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