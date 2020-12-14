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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 жов, 2022 21:08
hume написав: BIGor написав: барабашов написав:
И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?
Нежинка, я пару зим перезимовал при +14 +17
Поменяй окна, батареи, утепли квартиру, купи спальник. Это все уже десятилетиями делают в регионах.
В спальниках спят в походе. Дома спать в спальнике это дичь.
Різне буває, і в спальниках доводилося, а зараз ситуація така може бути, шо "дічь" стане нормою. Нічого катастрофічного не бачу
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