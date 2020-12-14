hume написав:

UA написав: [

Стандартные окна на юг

По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.

Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать? Стандартные окна на югПо состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?

Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.ПСЕсть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно, оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.