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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10342103431034410345

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  BIGor написав:
  барабашов написав:И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?

Нежинка, я пару зим перезимовал при +14 +17
Поменяй окна, батареи, утепли квартиру, купи спальник. Это все уже десятилетиями делают в регионах.

В спальниках спят в походе. Дома спать в спальнике это дичь.
Різне буває, і в спальниках доводилося, а зараз ситуація така може бути, шо "дічь" стане нормою. Нічого катастрофічного не бачу
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:29

  hume написав:
  UA написав:[
Стандартные окна на юг
По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.
Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?

Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.

ПС
Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно :mrgreen: , оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.

Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:51

  UA написав:
  hume написав:
  UA написав:[
Стандартные окна на юг
По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.
Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?

Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.

ПС
Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно :mrgreen: , оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.

Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?

Ни ког да!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:52

  hume написав:
  airmax78 написав:Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.

Вот если бы это сказали не вы..эх......а то у вас с прогнозами совсем беда. Недавно знакомые строители получили серьезное финансирование на достраивание трёхэтажного имения под Обуховым человека из ВСУ имеющего доступ к распределению медикаментов всвооруженных силах.))

23.02 вечером у меня от стресса открылся третий глаз. Можете мне верить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:58

  hume написав:
  BIGor написав:
  барабашов написав:И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?

Нежинка, я пару зим перезимовал при +14 +17
Поменяй окна, батареи, утепли квартиру, купи спальник. Это все уже десятилетиями делают в регионах.

В спальниках спят в походе. Дома спать в спальнике это дичь.

В спальнике при холоде очень даже хорошо спать. Никакое даже очень теплое одеяло не побьет самый просто туристический спальник.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:23.02 вечером у меня от стресса открылся третий глаз. Можете мне верить.

Про шоколадный глаз не надо пожалуйста.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 22:04

hume
Странно.
На закат(запад) обычно тёплые квартиры, у меня пентхаус реально жаркий был, правда с огромным парником-лоджией
На восход(восток) не сильно,ибо утром нормальные люди додавливают сон и с лазером восхода в глаза борятся как правило плотнейшими жалюзями, забывая их открыть при уходе на работу
На бердянской косе это был ужас в июле в номере на 5м этаже
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 22:11

  BIGor написав:
  airmax78 написав:23.02 вечером у меня от стресса открылся третий глаз. Можете мне верить.

Про шоколадный глаз не надо пожалуйста.

О, видно что вы уже в Европе. Приобщаетесь.
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