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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 жов, 2022 21:08
hume написав: BIGor написав: барабашов написав:
И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?
Нежинка, я пару зим перезимовал при +14 +17
Поменяй окна, батареи, утепли квартиру, купи спальник. Это все уже десятилетиями делают в регионах.
В спальниках спят в походе. Дома спать в спальнике это дичь.
Різне буває, і в спальниках доводилося, а зараз ситуація така може бути, шо "дічь" стане нормою. Нічого катастрофічного не бачу
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:29
hume написав: UA написав:
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Стандартные окна на юг
По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.
Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?
Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон
. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.
ПС
Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно
, оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.
Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:51
UA написав: hume написав: UA написав:
[
Стандартные окна на юг
По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.
Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?
Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон
. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.
ПС
Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно
, оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.
Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?
Ни ког да!
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airmax78
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:52
hume написав: airmax78 написав:
Ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншою країною. Нарешті припиниться багатовіковий шлях журби. З народу-лузера ми перетворюємося на народ-переможець. Я не знаю в світі бідних народів-переможців. І в історії таких не було.
Вот если бы это сказали не вы..эх......а то у вас с прогнозами совсем беда. Недавно знакомые строители получили серьезное финансирование на достраивание трёхэтажного имения под Обуховым человека из ВСУ имеющего доступ к распределению медикаментов всвооруженных силах.))
23.02 вечером у меня от стресса открылся третий глаз. Можете мне верить.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:58
hume написав: BIGor написав: барабашов написав:
И вечером стучать зубами от холода после работы далеко не при комфортных +21(сам не стучу но прохладновато как то +19)?
Нежинка, я пару зим перезимовал при +14 +17
Поменяй окна, батареи, утепли квартиру, купи спальник. Это все уже десятилетиями делают в регионах.
В спальниках спят в походе. Дома спать в спальнике это дичь.
В спальнике при холоде очень даже хорошо спать. Никакое даже очень теплое одеяло не побьет самый просто туристический спальник.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:59
airmax78 написав:
23.02 вечером у меня от стресса открылся третий глаз. Можете мне верить.
Про шоколадный глаз не надо пожалуйста.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 22:04
hume
Странно.
На закат(запад) обычно тёплые квартиры, у меня пентхаус реально жаркий был, правда с огромным парником-лоджией
На восход(восток) не сильно,ибо утром нормальные люди додавливают сон и с лазером восхода в глаза борятся как правило плотнейшими жалюзями, забывая их открыть при уходе на работу
На бердянской косе это был ужас в июле в номере на 5м этаже
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Додано: Вів 18 жов, 2022 22:11
BIGor написав: airmax78 написав:
23.02 вечером у меня от стресса открылся третий глаз. Можете мне верить.
Про шоколадный глаз не надо пожалуйста.
О, видно что вы уже в Европе. Приобщаетесь.
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