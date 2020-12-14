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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10343103441034510346

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 23:44

  adeges написав:
20000 доларний трифазний дизельний генератор на 25кВт - вирішую проблему в освітлення і опалення в заміському домі, хоча і дорого до чортів.


Так йому ж і солярки потрібно декілька кубів запасти на добрячу котлету грошей. Бо може знову статися, що будуть проблеми з постачанням. Та й гарчить він мабуть безбожно-потрібно капітальний будиночок мурувати. Я в березні сидів в окупації без можливості купити пальне а 100 літрів бензину для генератора швидко скінчились. Знайомого, що живе за декілька будинків, кацапи "асвабаділі" від 600 літрів солярки, коли той пішов провідувати батьків.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 23:57

  UA написав:
  drevlyanin написав:Прохолодно? :lol: Та це нереальна спека. В мене з вечора в середньому +17 а на ранок +15 і нормуль в светрі під пуховою ковдрою. Зате сон міцний як ніколи. Коли було +20 і вище, крутишся на ліжку а заснути швидко не вдається, а зараз ніяких проблем. Буду й надалі проводити експеримент-на якій температурі дійсно замерзну і доведеться вмикати опалення. 8)

Нужно запилить перекличку типа
дом красный кирпич без утепления
6 этаж 9 этажного
окна на юг стандартные
температура такая то

У меня теплее всего в квартире на последнем этаже, с утеплением со стороны техэтажа 250 мм минаваты
Стандартные окна на юг
По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.
Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?


Я ж не знаю всіх обставин ваших взаємовідносин з орендарями. 8) А тема опалення в Києві поки що не така вже й страшна а там видно буде. Може малахольний до зими на концерт кобзона відправиться чи ще щось подібне станеться!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 06:22

  UA написав:
  hume написав:
  UA написав:[
Стандартные окна на юг
По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева.
Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?

Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.

ПС
Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно :mrgreen: , оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.

Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?

Пора)))
Доки наш австрійський бігунець не закладе панорамні вікна цеглою, він не зможе продати квартиру за половину довоєнної ціни.
_____
Що за скавчання про холод???
Тут цуценята чи дорослі дядьки???
Ще морозів немає!)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 06:43

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:В мене з вечора в середньому +17 а на ранок +15 і

у вас реально плохо утеплен дом :)

у меня меньше +17,5 утром еще не было, при том что огромная площадь остекления
отопление еще не включал


Так, цілком згоден, на теперішній час утеплення недостатнє, будувати ж починав у 2004, а проект складався у 2003 а тоді були геть інші обставини та ціни. Зараз би робив звісно інакше але минуле не повернеш. Декілька разів виникало бажання додатково утеплити ззовні але порахувавши витрати/вигоду від заходу, кожного разу відмовлявся від цієї затії. Окупність симпатичних для мене варіантів
біля 30 років а за цей час воно або втратить зовнішній вигляд або набридне а скоріше і те і інше.
п.с. Я теж опалення ще не включав а велика площа скління поки що + т.я. дні зараз сонячні і воно добре нагріває кімнати вдень.


Греюсь в Германии за счет соседей.
Дом отремонтирован, и квартира посредине дома.
Ниже +20 не опускаеться, хотя по ночам уже +10.
Хомякоид
 
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