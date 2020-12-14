Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав: 20000 доларний трифазний дизельний генератор на 25кВт - вирішую проблему в освітлення і опалення в заміському домі, хоча і дорого до чортів.
Так йому ж і солярки потрібно декілька кубів запасти на добрячу котлету грошей. Бо може знову статися, що будуть проблеми з постачанням. Та й гарчить він мабуть безбожно-потрібно капітальний будиночок мурувати. Я в березні сидів в окупації без можливості купити пальне а 100 літрів бензину для генератора швидко скінчились. Знайомого, що живе за декілька будинків, кацапи "асвабаділі" від 600 літрів солярки, коли той пішов провідувати батьків.
drevlyanin написав:Прохолодно? Та це нереальна спека. В мене з вечора в середньому +17 а на ранок +15 і нормуль в светрі під пуховою ковдрою. Зате сон міцний як ніколи. Коли було +20 і вище, крутишся на ліжку а заснути швидко не вдається, а зараз ніяких проблем. Буду й надалі проводити експеримент-на якій температурі дійсно замерзну і доведеться вмикати опалення.
Нужно запилить перекличку типа дом красный кирпич без утепления 6 этаж 9 этажного окна на юг стандартные температура такая то
У меня теплее всего в квартире на последнем этаже, с утеплением со стороны техэтажа 250 мм минаваты Стандартные окна на юг По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева. Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?
Я ж не знаю всіх обставин ваших взаємовідносин з орендарями. А тема опалення в Києві поки що не така вже й страшна а там видно буде. Може малахольний до зими на концерт кобзона відправиться чи ще щось подібне станеться!
UA написав:[ Стандартные окна на юг По состоянию на воскресенье температура днем 22 -23 градуса без всякого подогрева. Как считаете, аренду в этой квартире нужно поднимать?
Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.
ПС Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно , оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.
Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?
Пора))) Доки наш австрійський бігунець не закладе панорамні вікна цеглою, він не зможе продати квартиру за половину довоєнної ціни. _____ Що за скавчання про холод??? Тут цуценята чи дорослі дядьки??? Ще морозів немає!)))
drevlyanin написав:В мене з вечора в середньому +17 а на ранок +15 і
у вас реально плохо утеплен дом
у меня меньше +17,5 утром еще не было, при том что огромная площадь остекления отопление еще не включал
Так, цілком згоден, на теперішній час утеплення недостатнє, будувати ж починав у 2004, а проект складався у 2003 а тоді були геть інші обставини та ціни. Зараз би робив звісно інакше але минуле не повернеш. Декілька разів виникало бажання додатково утеплити ззовні але порахувавши витрати/вигоду від заходу, кожного разу відмовлявся від цієї затії. Окупність симпатичних для мене варіантів біля 30 років а за цей час воно або втратить зовнішній вигляд або набридне а скоріше і те і інше. п.с. Я теж опалення ще не включав а велика площа скління поки що + т.я. дні зараз сонячні і воно добре нагріває кімнати вдень.
Греюсь в Германии за счет соседей. Дом отремонтирован, и квартира посредине дома. Ниже +20 не опускаеться, хотя по ночам уже +10.
beee написав:Это зловещее в яр.граде. Скоро сдадите свой паркинг, Макс
Это законно вообще? Кто такой "утримувач"? Смотрящий?
Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) — власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно і уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово- ..
Примат написав:Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) — власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно і уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово
Вільнолюдям не подобається наведення елементарного порядку???? Звикли до русосвинської анархії, любителі чавунно-олійної держави??? Пора відвикати!