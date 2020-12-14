Ввели в эксплуатацию. Поставили охрану, камеры, систему пропуска автом., занялись уборкой - кароч взяли на баланс. Теперь ставить могут только собственники при условии оплаты за обслуживание. всё честно
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Додано: Сер 19 жов, 2022 09:19
Ввели в эксплуатацию. Поставили охрану, камеры, систему пропуска автом., занялись уборкой - кароч взяли на баланс. Теперь ставить могут только собственники при условии оплаты за обслуживание. всё честно
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