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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 жов, 2022 11:05
airmax78 написав: beee написав:
Ввели в эксплуатацию. Поставили охрану, камеры, систему пропуска автом., занялись уборкой - кароч взяли на баланс. Теперь ставить могут только собственники при условии оплаты за обслуживание. всё честно
Ну, собственники же тоже могут сдавать в аренду - никто им это не запретит.
Кстати, паркоместо в Одессе сдалось по довоенной цене в гривнах. В Киеве - глухо.
я поэтому вам и сообщаю, что свободный въезд закончился.
по идее, скоро вы должны сдать
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beee
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:15
beee написав: airmax78 написав: beee написав:
Ввели в эксплуатацию. Поставили охрану, камеры, систему пропуска автом., занялись уборкой - кароч взяли на баланс. Теперь ставить могут только собственники при условии оплаты за обслуживание. всё честно
Ну, собственники же тоже могут сдавать в аренду - никто им это не запретит.
Кстати, паркоместо в Одессе сдалось по довоенной цене в гривнах. В Киеве - глухо.
я поэтому вам и сообщаю, что свободный въезд закончился.
по идее, скоро вы должны сдать
Сомневаюсь: очень большой паркинг и очень мало кто реально живет в ЯГ.
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airmax78
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Додано: Сер 19 жов, 2022 12:21
Борзого дядю надо было давно пристрелить где-нибудь и забыть о нем навсегда.
А тут еще с ним панькаются, какое-то подозрение лепят.
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antey1969
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Додано: Сер 19 жов, 2022 17:43
Да, Киев уже не тот. Не зря кто-то говорил, что караваны новых лексусов в Днепр везут.
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Ромасик
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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