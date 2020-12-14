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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10344103451034610347

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:43

  UA написав:Киевские девелоперы распространяют передовой столичный стиль работы
https://lenta.ua/kolishnogo-golovu-ukrb ... ri-127378/

Да, Киев уже не тот. Не зря кто-то говорил, что караваны новых лексусов в Днепр везут.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:47

  UA написав:Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?

Я планирую такое в Славутиче сделать :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:35

  antey1969 написав:
  UA написав:Киевские девелоперы распространяют передовой столичный стиль работы
https://lenta.ua/kolishnogo-golovu-ukrb ... ri-127378/

Борзого дядю надо было давно пристрелить где-нибудь и забыть о нем навсегда.
А тут еще с ним панькаются, какое-то подозрение лепят.

Знаете какое было погоняло Толи Войцеховского в прокуратуре города Киева?
Кормилец.
Где сейчас Толя Войцеховский тут все в курсе.
Люди вроде Мыкытася это боевой отряд прокуратуры.
Добытчики.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:08

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 18/692733/

Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:21

  UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/

Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?

Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює.
Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:05

  BIGor написав:
  beee написав:Это зловещее в яр.граде.
Скоро сдадите свой паркинг, Макс Зображення

Это законно вообще? Кто такой "утримувач"? Смотрящий?


чую, что незаконно.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:13

  baraka написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Это зловещее в яр.граде.
Скоро сдадите свой паркинг, Макс Зображення

Это законно вообще? Кто такой "утримувач"? Смотрящий?


чую, что незаконно.

Конечно незаконно, ограничения права в использовании своего имущества - только через суд. Но видно что чуваки заплатившие за квартиры по 200-400 куе могут и это стерпеть.
BIGor
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