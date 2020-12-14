Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/
Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?
Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює. Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.