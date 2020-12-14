Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/
Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?
Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює. Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.
UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/
Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?
Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює. Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.
Ну да, мода на интерьеры быстротечна. Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.
UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/
Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?
Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює. Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.
Тобто, якщо я Вас правильно зрозумів, то 140 000-500=139500 уо. Але не впевнений, що мені вже на сьогодні цікаво розглядати вашу пропозицію за такою ціною. Мені потрібно декілька днів і я сформую для вас нову пропозицію, вже з іншою, зниженою ціною. Ризики виросли, тому ціна моєї пропозиції буде знижуватися поетапно 1 раз на два тижні.
UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/
Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?
Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює. Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.
Ну да, мода на интерьеры быстротечна. Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.
Норм, можно будет продвигать как винтаж. Типа, последний писк довоенной эпохи.