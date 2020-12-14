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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10344103451034610347

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:43

  UA написав:Киевские девелоперы распространяют передовой столичный стиль работы
https://lenta.ua/kolishnogo-golovu-ukrb ... ri-127378/

Да, Киев уже не тот. Не зря кто-то говорил, что караваны новых лексусов в Днепр везут.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:47

  UA написав:Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?

Я планирую такое в Славутиче сделать :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:35

  antey1969 написав:
  UA написав:Киевские девелоперы распространяют передовой столичный стиль работы
https://lenta.ua/kolishnogo-golovu-ukrb ... ri-127378/

Борзого дядю надо было давно пристрелить где-нибудь и забыть о нем навсегда.
А тут еще с ним панькаются, какое-то подозрение лепят.

Знаете какое было погоняло Толи Войцеховского в прокуратуре города Киева?
Кормилец.
Где сейчас Толя Войцеховский тут все в курсе.
Люди вроде Мыкытася это боевой отряд прокуратуры.
Добытчики.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:08

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 18/692733/

Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:21

  UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/

Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?

Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює.
Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:05

  BIGor написав:
  beee написав:Это зловещее в яр.граде.
Скоро сдадите свой паркинг, Макс Зображення

Это законно вообще? Кто такой "утримувач"? Смотрящий?


чую, что незаконно.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:13

  baraka написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Это зловещее в яр.граде.
Скоро сдадите свой паркинг, Макс Зображення

Это законно вообще? Кто такой "утримувач"? Смотрящий?


чую, что незаконно.

Конечно незаконно, ограничения права в использовании своего имущества - только через суд. Но видно что чуваки заплатившие за квартиры по 200-400 куе могут и это стерпеть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 22:42

  airmax78 написав:
  UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/

Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?

Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює.
Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.

Ну да, мода на интерьеры быстротечна.
Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 23:11

  airmax78 написав:
  UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/

Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?

Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює.
Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.

Тобто, якщо я Вас правильно зрозумів, то 140 000-500=139500 уо. Але не впевнений, що мені вже на сьогодні цікаво розглядати вашу пропозицію за такою ціною. Мені потрібно декілька днів і я сформую для вас нову пропозицію, вже з іншою, зниженою ціною. Ризики виросли, тому ціна моєї пропозиції буде знижуватися поетапно 1 раз на два тижні.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 23:12

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/

Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?

Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює.
Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.

Ну да, мода на интерьеры быстротечна.
Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.

Норм, можно будет продвигать как винтаж.
Типа, последний писк довоенной эпохи.
antey1969
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