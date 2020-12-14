airmax78 написав:UA написав:hume написав:Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.
ПС
Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно , оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.
Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?
Ни ког да!
Только овноблок.