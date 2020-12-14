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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10345103461034710348

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 03:05

  airmax78 написав:
  UA написав:
  hume написав:Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.

ПС
Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно :mrgreen: , оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.

Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?

Ни ког да!


Только овноблок. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 07:19

  reus написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/

Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?

Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює.
Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.

Тобто, якщо я Вас правильно зрозумів, то 140 000-500=139500 уо. Але не впевнений, що мені вже на сьогодні цікаво розглядати вашу пропозицію за такою ціною. Мені потрібно декілька днів і я сформую для вас нову пропозицію, вже з іншою, зниженою ціною. Ризики виросли, тому ціна моєї пропозиції буде знижуватися поетапно 1 раз на два тижні.

Питання в тому, чи наш австрійський бігунець реально продає квартиру, чи лише трандить про продаж?
Якби він хотів продати, то злив би її "по чому дають".
Схоже, що хлоп заливає. Робити йому нічого, роботи немає за фахом. Йти працювати касиром в супермаркет за 700 євро/міс він ще не готовий.
____
Київська звіздота, столична укро-їліта зменшила споживання електроенергії лише на 7%. Ніяк не може вимкнути теплі підлоги і кондиціонери в своїх аеродромах.

Нічого, віялові відключення трохи приземлять звіздоту та вставлять їй мізки. "Один удар табуреткою по голові - замінює 100 годин виховної роботи"
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