antey1969 написав: UA написав: Ну да, мода на интерьеры быстротечна.

Ну да, мода на интерьеры быстротечна. Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.

Норм, можно будет продвигать как винтаж.

Норм, можно будет продвигать как винтаж. Типа, последний писк довоенной эпохи.

Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00PS Я сдал картиру Арестовичу.