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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 141
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
9%
13
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 03:05

  airmax78 написав:
  UA написав:
  hume написав:Самые теплые из всех однушки из за расположения на "строго на юг" с квартирами по бокам. Самая холодная - угловая квартира Юго запад с огромным количеством окон. Люди подогреваются уже дней 10. У самого Юго восток не высокий этаж, ниже 20 не опускалось ещё, обычно днём около 22-23.

ПС
Есть однушка, где в прошлом году арендатор в конце декабря позвонил с предъявой, что в доме не включают отопление и ему становится уже не комфортно :mrgreen: , оказалось, что он просто не включил подачу в мопе.

Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?

Ни ког да!


Только овноблок. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:40

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/10/18/692733/

Какая разница, сколько стоит квартира, если ремонт "золотой". Почему взлетели цены на стройматериалы?

Ще одна причина чому прелєсть, якщо й буде продана, то буде продана саме за вартість викорбовану в бетоні. Прелєсть - колекційний товар. Таке більше не виробляють. До речі, звернувся до меблевиків які в мене по санвузлах працювали, щодо пеналу (ще до війни намагався замовити в них цей пенал, але вже тоді був дефіцит регульованих меблевих ніжок). Куюшки. Цех індивідуальних замовлень не працює.
Реус, на пеналі зроблю Вам знижку 500 дол. США.

Ну да, мода на интерьеры быстротечна.
Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.

Этот интерьер вне времени. Тем более нам тут предрекают дикое обнищание - тогда думаю что через 3 года это будет мега лухури.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:42

  antey1969 написав:
  UA написав:Ну да, мода на интерьеры быстротечна.
Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.

Норм, можно будет продвигать как винтаж.
Типа, последний писк довоенной эпохи.

Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00

PS Я сдал картиру Арестовичу.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:55

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  UA написав:Ну да, мода на интерьеры быстротечна.
Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.

Норм, можно будет продвигать как винтаж.
Типа, последний писк довоенной эпохи.

Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00

PS Я сдал картиру Арестовичу.

лучше Шуфричу
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:10

  BIGor написав:Конечно незаконно, ограничения права в использовании своего имущества - только через суд. Но видно что чуваки заплатившие за квартиры по 200-400 куе могут и это стерпеть.

С чего вы взяли, что своего? Там явно написан Утримувач, обтекайте.
И с чего вы взяли, что кто-то будет недоволен?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:11

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?

Ни ког да!


Только овноблок. :mrgreen:

Дуже популярний матеріал в Австрії для будівництва житлових будинків.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:13

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Конечно незаконно, ограничения права в использовании своего имущества - только через суд. Но видно что чуваки заплатившие за квартиры по 200-400 куе могут и это стерпеть.

С чего вы взяли, что своего? Там явно написан Утримувач, обтекайте.
И с чего вы взяли, что кто-то будет недоволен?

Могут быть эксцессы с арендаторами, арендующими у собственников, если цель УК сдать в аренду непроданные м/м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:17

airmax78 не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:23

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Норм, можно будет продвигать как винтаж.
Типа, последний писк довоенной эпохи.

Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00

PS Я сдал квартиру Арестовичу.

С постскриптумом вы знатно налажали - теперь ваша прелесть официально стала основным центром притяжения для всех дронов-камикадзе и баллистических ракет.
PS:
Маты ваших соседей, ознакомившихся с нежданно открывшейся перспективой, заглушают вой воздушной тревоги.

Арестович - второй самый защищаемый человек в Украине. За ним постоянно перемещается железный купол - куда бы он не поехал.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:28

  Ромасик написав:airmax78 не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.

Ну, посмотрим - я за то, чтобы туда муха не проскользнула.
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