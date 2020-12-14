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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 жов, 2022 11:34
airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.
Ну, посмотрим - я за то, чтобы туда муха не проскользнула.
Я тоже
и беее.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:32
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00
PS Я сдал квартиру Арестовичу.
С постскриптумом вы знатно налажали - теперь ваша прелесть официально стала основным центром притяжения для всех дронов-камикадзе и баллистических ракет.
PS:
Маты ваших соседей, ознакомившихся с нежданно открывшейся перспективой, заглушают вой воздушной тревоги.
Арестович
- второй самый защищаемый человек в Украине. За ним постоянно перемещается железный купол
- куда бы он не поехал.
Не отождествляйте Арестовича с Рабиновичем (не вадимом).
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:15
rjkz написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
С постскриптумом вы знатно налажали - теперь ваша прелесть официально стала основным центром притяжения для всех дронов-камикадзе и баллистических ракет.
PS:
Маты ваших соседей, ознакомившихся с нежданно открывшейся перспективой, заглушают вой воздушной тревоги.
Арестович
- второй самый защищаемый человек в Украине. За ним постоянно перемещается железный купол
- куда бы он не поехал.
Не отождествляйте Арестовича с Рабиновичем (не вадимом).
Ви выпали з контексту. В нас тут в Україні в полум'ї війни за незалежність викарбовується нова еліта, яка створює нові змісти. Всіх тих зрадників старих пердунів відправлено на сміттєзвалище історії або до росії, що майже одне й те саме.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:29
airmax78 написав:
Ви выпали з контексту. В нас тут в Україні в полум'ї війни за незалежність викарбовується нова еліта, яка створює нові змісти. Всіх тих зрадників старих пердунів відправлено на сміттєзвалище історії або до росії, що майже одне й те саме.
Не хватало тільки на місце пердунів поставити мегабалаболів типу орестовича
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:53
Faceless написав: airmax78 написав:
Ви выпали з контексту. В нас тут в Україні в полум'ї війни за незалежність викарбовується нова еліта, яка створює нові змісти. Всіх тих зрадників старих пердунів відправлено на сміттєзвалище історії або до росії, що майже одне й те саме.
Не хватало тільки на місце пердунів поставити мегабалаболів типу орестовича
Не вистачало. Нам не вистачало таких як Арестович. Розумієте, у порівнянні із старою елітою типу верхівки ОПЗЖ, Арестович - це ціла спіральна галактика у порівнянні з поясом кацапостероїдів що обертався навколо державного бюджету України.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 18:06
airmax78 написав:
Розумієте, у порівнянні із старою елітою типу верхівки ОПЗЖ, Арестович - це ціла спіральна галактика у порівнянні з поясом кацапостероїдів що обертався навколо державного бюджету України.
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