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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10346103471034810349

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:34

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78 не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.

Ну, посмотрим - я за то, чтобы туда муха не проскользнула.

Я тоже :D и беее.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:32

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00

PS Я сдал квартиру Арестовичу.

С постскриптумом вы знатно налажали - теперь ваша прелесть официально стала основным центром притяжения для всех дронов-камикадзе и баллистических ракет.
PS:
Маты ваших соседей, ознакомившихся с нежданно открывшейся перспективой, заглушают вой воздушной тревоги.

Арестович - второй самый защищаемый человек в Украине. За ним постоянно перемещается железный купол - куда бы он не поехал.


Не отождествляйте Арестовича с Рабиновичем (не вадимом).
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:15

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:С постскриптумом вы знатно налажали - теперь ваша прелесть официально стала основным центром притяжения для всех дронов-камикадзе и баллистических ракет.
PS:
Маты ваших соседей, ознакомившихся с нежданно открывшейся перспективой, заглушают вой воздушной тревоги.

Арестович - второй самый защищаемый человек в Украине. За ним постоянно перемещается железный купол - куда бы он не поехал.


Не отождествляйте Арестовича с Рабиновичем (не вадимом).

Ви выпали з контексту. В нас тут в Україні в полум'ї війни за незалежність викарбовується нова еліта, яка створює нові змісти. Всіх тих зрадників старих пердунів відправлено на сміттєзвалище історії або до росії, що майже одне й те саме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ви выпали з контексту. В нас тут в Україні в полум'ї війни за незалежність викарбовується нова еліта, яка створює нові змісти. Всіх тих зрадників старих пердунів відправлено на сміттєзвалище історії або до росії, що майже одне й те саме.

Не хватало тільки на місце пердунів поставити мегабалаболів типу орестовича
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:53

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Ви выпали з контексту. В нас тут в Україні в полум'ї війни за незалежність викарбовується нова еліта, яка створює нові змісти. Всіх тих зрадників старих пердунів відправлено на сміттєзвалище історії або до росії, що майже одне й те саме.

Не хватало тільки на місце пердунів поставити мегабалаболів типу орестовича

Не вистачало. Нам не вистачало таких як Арестович. Розумієте, у порівнянні із старою елітою типу верхівки ОПЗЖ, Арестович - це ціла спіральна галактика у порівнянні з поясом кацапостероїдів що обертався навколо державного бюджету України.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:06

  airmax78 написав:Розумієте, у порівнянні із старою елітою типу верхівки ОПЗЖ, Арестович - це ціла спіральна галактика у порівнянні з поясом кацапостероїдів що обертався навколо державного бюджету України.

Зараховано
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:58

Никого не пугаю, но держите тревожный чемоданчик наготове

«Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону та готовий реагувати на будь-які загрози з півночі», — секретар РНБО Олексій Данілов

Сьогодні заступник начальника Генштабу заявив, що загроза нового наступу з території Білорусі зростає

«Цього разу напрям наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів», — повідомив Громов.

росія ж останніми днями стягує все більше військ та техніки до українсько-білоруського кордону.
https://t.me/irpingrisha/11458

vitaliian
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