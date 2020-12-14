Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00
PS Я сдал квартиру Арестовичу.
С постскриптумом вы знатно налажали - теперь ваша прелесть официально стала основным центром притяжения для всех дронов-камикадзе и баллистических ракет. PS: Маты ваших соседей, ознакомившихся с нежданно открывшейся перспективой, заглушают вой воздушной тревоги.
Арестович - второй самый защищаемый человек в Украине. За ним постоянно перемещается железный купол - куда бы он не поехал.
Не отождествляйте Арестовича с Рабиновичем (не вадимом).
antey1969 написав:С постскриптумом вы знатно налажали - теперь ваша прелесть официально стала основным центром притяжения для всех дронов-камикадзе и баллистических ракет. PS: Маты ваших соседей, ознакомившихся с нежданно открывшейся перспективой, заглушают вой воздушной тревоги.
Арестович - второй самый защищаемый человек в Украине. За ним постоянно перемещается железный купол - куда бы он не поехал.
Не отождествляйте Арестовича с Рабиновичем (не вадимом).
Ви выпали з контексту. В нас тут в Україні в полум'ї війни за незалежність викарбовується нова еліта, яка створює нові змісти. Всіх тих зрадників старих пердунів відправлено на сміттєзвалище історії або до росії, що майже одне й те саме.
airmax78 написав:Ви выпали з контексту. В нас тут в Україні в полум'ї війни за незалежність викарбовується нова еліта, яка створює нові змісти. Всіх тих зрадників старих пердунів відправлено на сміттєзвалище історії або до росії, що майже одне й те саме.
Не хватало тільки на місце пердунів поставити мегабалаболів типу орестовича
airmax78 написав:Ви выпали з контексту. В нас тут в Україні в полум'ї війни за незалежність викарбовується нова еліта, яка створює нові змісти. Всіх тих зрадників старих пердунів відправлено на сміттєзвалище історії або до росії, що майже одне й те саме.
Не хватало тільки на місце пердунів поставити мегабалаболів типу орестовича
Не вистачало. Нам не вистачало таких як Арестович. Розумієте, у порівнянні із старою елітою типу верхівки ОПЗЖ, Арестович - це ціла спіральна галактика у порівнянні з поясом кацапостероїдів що обертався навколо державного бюджету України.
airmax78 написав:Розумієте, у порівнянні із старою елітою типу верхівки ОПЗЖ, Арестович - це ціла спіральна галактика у порівнянні з поясом кацапостероїдів що обертався навколо державного бюджету України.
«Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону та готовий реагувати на будь-які загрози з півночі», — секретар РНБО Олексій Данілов
Сьогодні заступник начальника Генштабу заявив, що загроза нового наступу з території Білорусі зростає
«Цього разу напрям наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів», — повідомив Громов.
Хєрня якась, у мене за весь час в будинку не відключали ні на хвилину, у знайомих у більшості теж. Хоча є пара невдах з лівого берега(Троя, Дарница) - там десь по 4 години віялово іноді, але й там не кожен день.
Вуличне освітлення там, де бачив - завжди горить, іноді в заниженому режимі. Світлофори теж завжди при мені працювали, але проміжні пішохідні іноді відключають.
Що, ціни на квартири з газом мають зрости? Думаю це все максимум на місяць, допоки не поставлять нормальне ППО скрізь і дублюючі трансформатори.