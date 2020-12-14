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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10347103481034910350

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:00

  zerocool написав:
  vitaliian написав:
Сообщается, что так сейчас выглядит правый берег Киева

В городе выключили даже светофоры.
https://t.me/astrapress/14470

Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?

Хєрня якась, у мене за весь час в будинку не відключали ні на хвилину, у знайомих у більшості теж. Хоча є пара невдах з лівого берега(Троя, Дарница) - там десь по 4 години віялово іноді, але й там не кожен день.

Вуличне освітлення там, де бачив - завжди горить, іноді в заниженому режимі. Світлофори теж завжди при мені працювали, але проміжні пішохідні іноді відключають.

теж саме,але пишуть автобуси замість тролейбусів.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:58

На улицах тьма. На русановке в домах ни разу свет не пропадал, а вот в соседних КТ и Галактике народ здорово мучается
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
Сообщается, что так сейчас выглядит правый берег Киева

В городе выключили даже светофоры.
https://t.me/astrapress/14470

Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?
Брехня
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:11

  fox767676 написав:На улицах тьма. На русановке в домах ни разу свет не пропадал, а вот в соседних КТ и Галактике народ здорово мучается

На Русановке местами тоже пропадал и по разному. И на Печерске пропадал в прошлый раз, как бы кто не писал от ЛБ. На Лукяше вчера не было. И непонятно чего Ирпень так сильно волнуется за Киев?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:19

  Faceless написав:
vitaliian написав:
Сообщается, что так сейчас выглядит правый берег Киева

В городе выключили даже светофоры.
https://t.me/astrapress/14470

Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?
Брехня


Підтверджую, брехня. У Шевченківському р-ні світло не пропадало. Знаю, що вимикали сьогодні у Вишгородському.
fler
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